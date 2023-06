Fahrtkosten für kranke Kinder abgelehnt: Gesundheitskasse lenkte ein

Besorgt wandte sich vergangene Woche eine dreifache Mutter aus dem Bezirk Melk an die NÖN-Redaktion. Mit ihren drei Kindern müsse sie regelmäßig Therapieanstalten sowie Krankenhäuser in Linz, Amstetten und Waldhausen aufsuchen, im vergangenen Jahr hat die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) dafür die Fahrtkosten in der Höhe von rund 500 Euro übernommen. In diesem Jahr kam die Absage für den Kostenersatz und der Hinweis, die Dame solle mit ihren Kindern öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Nach einem Telefonat mit der ÖGK wurde der Dame dann auch noch mitgeteilt, dass eigentlich auch die Fahrten aus dem Vorjahr nicht übernommen hätten werden sollen. „Ich kann mit meinen Kindern keinen Bus nutzen, die Fahrten sind lebenswichtig“, ärgert sich die Mutter.

Für eine Fahrt von ihrem Wohnort nach Linz würde die Mutter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln rund zwei Stunden benötigen, nach Waldhausen ins benachbarte Oberösterreich gar fünf Stunden. Unmöglich, wie die Mutter auch gegenüber der NÖN schildert. So habe ein Kind ADHS, die anderen beiden Kinder leiden unter einem seltenen Genfehler namens Chloriddiarrhö – eine Darmerkrankung, bei der aufgrund von angeborener Durchfallerkrankung die Gefahr der Austrocknung gegeben ist. Neuerliche Gespräche

brachten die WendungDie NÖN wollte die Hintergründe der ablehnenden Haltung der Gesundheitskasse in diesem Fall erfahren und suchte im Namen der Familie das Gespräch. Nach der NÖN-Anfrage wurde im zuständigen Fachbereich, aber auch beim behandelnden Arzt nachgefragt, um danach noch am selben Tag den Fall abermals zu überprüfen – auch die Mutter wurde nochmals kontaktiert. „Die eingereichten Unterlagen waren leider unvollständig, es fehlte etwa die ärztliche Diagnose, die als Entscheidungsgrundlage aber notwendig ist. Das führte daher in der Bearbeitung zu einem erhöhten Aufwand“, erklärt eine Sprecherin der Gesundheitskasse gegenüber der NÖN.

Aber, Ende gut alles gut: Binnen eines Tages schloss die ÖGK die neuerliche Prüfung des Falles ab und die Kostenerstattung für die eingereichten Transporte wurde umgehend vorgenommen. Kurze Zeit später wurde die Mutter nochmals kontaktiert – um ihr die Bewilligung ihres Antrages mitzuteilen.

