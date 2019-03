Im Rahmen der Abschlussarbeit unterstützt das Projektteam Karin Hofbauer, Anna Nachbargauer, Sebastian Schmidt und Sarah Schopf mit der Projektbetreuerin Andrea Siebeneicher den Verein „DEBRA Austria – Schmetterlingskinder“.

Die Projektgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, neben der Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Vereins und der Aufklärungsarbeit über die schwere und noch unheilbare Krankheit der „Schmetterlingskinder“ (Epidermolysis bullosa) möglichst viele Spenden für den Verein zu sammeln. Dieser unterstützt die Betroffenen der Krankheit unter anderem mit medizinischer Versorgung und leistet Forschungsarbeit für die Entwicklung von Heilungs- oder Linderungsmöglichkeiten.

Insgesamt konnten durch die Teilnahme des Projektteams an drei Veranstaltungen in Ybbs mit Infoständen und einer Spendenaktion bei Unternehmen 900 Euro gesammelt werden.

Am 20. März 2019 fand in der HAK/HAS Ybbs die Spendenübergabe in Anwesenheit von Herrn Direktor Rainer Graf statt. Die Spendengelder wurden von Frau Mag. Britta Schwarz, Mitglied des Vereinsteams, entgegengenommen, die dafür extra aus Wien angereist war.

- Artikel vom Schulzentrum Ybbs