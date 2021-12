Melk: Schulden steigen auf 47,6 Millionen Euro

1,4 Millionen Euro beträgt der prognostizierte Abgang im Haushaltsbudget 2022 der Stadtgemeinde Melk. Das Ertragsbudget beläuft sich auf 17,4 Millionen Euro. Der Abgang sieht mit 1,4 Millionen Euro ähnlich aus wie im Vorjahr, wie Finanzstadtrat Nikolaus Weinwurm (ÖVP) in seiner Budgetrede in der vergangenen Gemeinderatssitzung erläutert. Der Schuldenstand beträgt aktuell 47,6 Millionen Euro (zuletzt: 38,1 Millionen Euro), dahingegen steht das Gesamtvermögen der Stadtgemeinde Melk mit 47,5 Millionen Euro.

Besonders schmerzhaft: Auf der Einnahmenseite fehlen 1,1 Millionen Euro. „Ich hoffe, dass es keinen weiteren Lockdown mehr geben wird, die Wirtschaft sich bald erholt und die Menschen wieder in unsere Stadt kommen“, sagt Weinwurm. Gerade der letzte Punkt schmerzt in der Tourismusstadt Melk ganz besonders. Lagen die Einnahmen aus der Ticketabgabe im Stift Melk im Jahr 2019 noch bei 360.000 Euro, sank diese im Jahr 2020 auf nur mehr 60.000 Euro. 2021 erholte sich dieser Wert dank mehr Touristen im Stift zwar leicht, ist aber nach wie vor deutlich hinter den Erwartungen. Es fehlen der Stadt die Touristen im Melker Stift. Dass das 2022 deutlich besser werden könnte, glaubt ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl nicht: „Die Lage bleibt angespannt. Der touristische Bereich wird noch nicht so anspringen, wie wir es von 2019 gewohnt sind“. Wie wichtig der Tourismus als Einnahmenquelle ist, zeigt sich für Strobl gerade in diesen Zeiten.

Daher investiert die Stadt mit Tourismusprojekten in die Zukunft. „Wir wollen noch attraktiver werden und verstärkt auch darauf schauen, wo wir Einnahmen lukrieren können. Die Mehr-Einnahmen sollen nicht durch Gebührenerhöhungen kommen“, erzählt Strobl. Seitens der Opposition gab es Lob für den Bugetvoranschlag der Stadt. „Es schaut nach viel aus, es sind aber keine unüberlegten Sachen dabei“, betont Gabriel Kammerer (Grünen). Ähnlich sieht es Sabine Jansky (SPÖ): „Wir haben das Budget im Vorfeld besprochen und ich glaube, dass es sinnvoll ist, konservativ zu budgetieren.“ Neben dem Hafenspitz und der Sanierung der Wiener Straße ist der größte Ausgabenbrocken die Kläranlage.