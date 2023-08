Kinder in Matzleinsdorf zogen sich schwere Verbrennungen zu

In einem Einfamilienhaus in Matzleinsdorf ereignete sich heute Vormittag ein tragische Unfall. Kinder dürften ein Gefäß mit heißem Wasser umgestoßen haben und sich dabei schwere Verbrühungen zugezogen haben. Von der Rettungsleitstelle Notruf NÖ wurden sofort mehrere Rettungsmittel sowie Notarztmittel, davon zwei Notarzthubschrauber, nach Matzleinsdorf alarmiert. Die beiden Kinder wurden nach der Erstversorgung von den Notärzten und Sanitätern in ein Wiener Krankenhaus mit Spezialisierung auf Verbrennungsopfer geflogen.