Landesleiter der Landjugend: Abschied nach zwei Jahren

Mit einem Erfolg seines Heimatsprengels „Leonhofen“ beim Projektmarathon der Landjugend verabschiedet sich Johannes Baumgartner nach zwei Jahren von der Position als Landesleiter. Er blickt stolz auf die vergangenen zwei Jahre und seine Leistungen als Leiter zurück: „Ich wurde während der Pandemie zum Landesleiter. Das war bestimmt nicht die leichteste Zeit, so eine große Aufgabe zu übernehmen“, sagt er. Dennoch verzeichnet der 27-Jährige große Erfolge: So war er alleine im vergangenen Jahr bei insgesamt 15 Sprengelgründungen dabei. „Ich glaube gerade in so einer Zeit, wo die Menschen sozial isoliert waren, freut sich die Jugend, eine Gemeinschaft zu haben, der sie sich anschließen kann“, meint Baumgartner. Etwas Gemeinnütziges zu tun und dabei von einer Organisation unterstützt zu werden, sei für viele Menschen ein großer Anreiz, der Landjugend beizutreten.

Baumgartner selbst ist seit 2010 bei der Landjugend. „Meine zwei Jahre ältere Schwester hat mich ein paar Mal mitgenommen, irgendwann wollte ich auch dabei sein“, erzählt er. Mit den Jahren wuchs sein Interesse an organisatorischen Tätigkeiten, sodass er erst im Sprengelvorstand und später an der Spitze als Landesleiter seine Fähigkeiten unter Beweis stellen konnte. Jetzt aber freut sich Baumgartner, dass er die Verantwortung an Nachfolger Markus Höhlmüller aus dem Bezirk Scheibbs übergeben kann. „Es tut auch gut, die Verantwortung wieder abgeben zu können“, sagt er erleichtert. Dass er sich in die Organisation und die Projekte der Leitung seines Heimatsprengels in Leonhofen einmischen wird, bezweifelt er. „Ich genieße es jetzt einmal, ‚nur‘ Mitglied zu sein“, lacht er.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.