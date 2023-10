Holpriger Start und viel Kritik für Hengstberghütte in St. Martin

Im Herbst vergangenen Jahres hat Langzeit „Hengstbergwirt“ Andreas Gstettenhofer den Pachtvertrag – aus gesundheitlichen Gründen – nicht mehr verlängert und Ende Oktober den Betrieb eingestellt. Es haben sich danach aber zwei neue Pächter gefunden. Seit Anfang des Jahres sind die neuen Pächter der Hengstberghütte nun Gabi und Andi Baumgartner.

Die erste Zeit des Jahres ergab sich als schwierig. „Überhaupt, am Anfang gab es sehr viel Gerede und es wurden viele falsche Behauptungen aufgestellt. Das war natürlich sehr schlimm für uns“, erklärt Gabi Baumgartner, „mit den Stammgästen hatten wir zu Beginn auf jeden Fall unsere Schwierigkeiten.“ Fingierter Standort und ÖffnungszeitenEs gab noch weitere Probleme: Auf der Internetsuchmaschine Google wurden von jemandem der Standort der Hütte geändert und die Öffnungszeiten auf „dauerhaft geschlossen“ umgeändert. „Wir haben alles dokumentiert, haben es der Polizei auch gemeldet, aber dann keine Anzeige gemacht. Wir wollen einfach Ruhe in unsere Hütte bringen“, sagt Baumgartner.

Die Nerven lagen teilweise bei den Wirten blank. „Wenn man so viel schlechte Kritik bekommt, überlegt man zwischendurch schon, ob man nicht aufhören sollte, weil man sich ja eigentlich Mühe gibt“, sagt die Pächterin. Aber mit der Zeit sind die beiden Pächter in ihre Rolle als Hengstbergwirte immer besser hineingewachsen und es gibt natürlich auch positives Feedback, betont Baumgartner.

Trotz holprigem Start und Kritik setzten die beiden Wirte auf Tatendrang, um wieder mehr Gäste in das Lokal zu locken. So gibt es jeden Freitagabend Ripperl für die Besucherinnen und Besucher, am Samstag Steckerlfisch und am Sonntag dürfen sich die Gäste über ein „Brat'l“ freuen. „Die neuen Essensaktionen kommen sehr gut bei der Bevölkerung an“, erzählen die Wirte gegenüber der NÖN.