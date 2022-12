Dachstuhl in Flammen: Großeinsatz in Neusarling bei Kemmelbach .

Heulende Sirenen am Dienstag kurz nach 3 Uhr Früh in Neusarling bei Kemmelbach (Bezirk Melk): Im Dachstuhl eines Hauses in der Nähe einer Tankstelle war ein Feuer ausgebrochen.