Bezirk Melk: Ärzte, wo seid ihr?

Knapp 30-mal wurde die Stelle ausgeschrieben, aber keine passende Besetzung gefunden. Die Rede ist von der Planstelle der ehemaligen Hausärztin Gabriela Hammerschmid in Pöchlarn. Seit Dezember 2019 wurde diese laut Angaben der ÖGK immer wieder beworben − mit der Nachbesetzung wollte es bisher nicht klappen. Ein Umstand, der auch der SPÖ im Bezirk Melk sauer aufstößt – und den sie im Rahmen einer Pressekonferenz exemplarisch für die Problematik im Bezirk anführt.

„Die ÖVP hat vor vier Jahren die Garantie dafür gegeben, dass auch in Zukunft alle Landarztpraxen besetzt sind, um die Menschen wohnortnah und kompetent zu versorgen“, führte SPÖ-Bezirkschef Günther Sidl die „Landarztgarantie“ an. „Die Realität ist leider eine andere.“

Petra Irschik, SPÖ-Bezirksspitzenkandidatin für die kommende Landtagswahl, sieht nicht ein, warum die Gemeinden bei der Arztsuche auf sich allein gestellt seien. Besonders prekär findet Charlotte Zimmerl, SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende, dass es für den gesamten Bezirk nur eine Kassenstelle für eine Frauenärztin beziehungsweise einen Frauenarzt gibt.

Um die Ärztedichte im ländlichen Raum zu erhöhen, brauche es laut Sidl „ein Bündel an Maßnahmen“: „Wenn sich nichts ändert, büßt unser Bezirk an Attraktivität und Lebensqualität ein.“

Abhilfe könnte laut der SPÖ die Wiedereinführung der Gemeindeärztin beziehungsweise des Gemeindearztes oder die Verbesserung des Facharztangebots – etwa durch Primärversorgungszentren (PVZ), Gruppenpraxen oder die Anstellung von Ärztinnen und Ärzten in bestehenden Praxen – sein. Apropos Primärversorgung: Die SPÖ bemängelte zudem den „langsamen“ Ausbau in Niederösterreich, immerhin habe man 18 Zentren angekündigt.

Primärversorgungseinheit in Melk in Vorbereitung

„Die Landeszielsteuerungskommission hat im Juni die Umsetzung der siebten und achten Primärversorgungseinheit in Niederösterreich beschlossen. In Melk und im Tullnerfeld sind die Teams der zukünftigen Gesundheitszentren intensiv mit Vorbereitungsarbeiten beschäftigt“, kontert man seitens des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS). Weitere PVE-Projekte befänden sich Planung, insgesamt seien derzeit 14 PVEs in Niederösterreich geplant.

Bezugnehmend auf die „Landarztgarantie“ betont eine Sprecherin der Landesgesundheitsagentur, dass es derzeit keine offenen Anträge gibt. Die „Landarztgarantie“ sieht unter anderem vor, dass bei Kassenstellen, die mehr als ein Jahr lang nicht besetzt werden können, die NÖ Landeskliniken-Holding vorübergehend „einspringt“. „Seit 2017 sind dazu insgesamt acht Anträge eingegangen, in fünf Gemeinden wurde die Landarztgarantie umgesetzt, zwei Gemeinden haben nicht den Kriterien entsprochen und in einer wurde vorab eine Ärztin gefunden.“

Und was ist mit der unbesetzten Kassenstelle in Pöchlarn? Diese ist zwar schon über ein Jahr ausgeschrieben, der ÖGK seien jedoch keine „konkreten Schritte“ hinsichtlich der „Landarztgarantie“ bekannt. Den Antrag dafür müsse die Gemeinde stellen. Seitens der ÖGK sei man bemüht, alle ausgeschriebenen Stellen zu besetzen, so auch jene in Pöchlarn, betont Sprecherin Viktoria Frieser: „Seit April 2022 wird für die Stelle eine Anschubfinanzierung in der Höhe von 70.000 Euro geboten, und sie wird bei Interesse ausgeschrieben.“

