Wachaukultur Melk: Eine Vision, ein Jubiläum und Tochter Kassandra

Erstmals seit 2019 lud die Wachaukultur Melk (WKM) wieder zu ihrem traditionellen Herbstempfang, um Freunden, Förderern und Unterstützern einen Ausblick auf das kommende Kulturjahr zu bieten. „Wir sind verbunden mit Stadt und Region und freuen uns, diese Tradition wieder aufleben zu lassen“, eröffnete Geschäftsführerin Simone Bamberg.

Dabei stehen für das kommende Jahr Veränderungen ins Haus. Da Alexander Hauer ab Herbst 2023 die künstlerische Leitung der St. Pöltner Bühne im Hof übernimmt, wird dieser die Verantwortung in Teilbereichen der WKM weiterreichen. So verabschiedet sich Hauer als künstlerischer Leiter der Sommerspiele, aber auch von Wachau in Echtzeit. „Die Wachaukultur Melk wird immer meine Homebase bleiben. Ich werde diese zwei Schwerpunkte aber nicht mehr mitprogrammieren. Dort braucht man mich nicht mehr“, schmunzelt Hauer.

15 Jahre Tischlerei mit Eröffnungsgast Gansch

Ein besonderes Jubiläum steht im kommenden Jahr der Tischlerei Melk ins Haus. Vor 15 Jahren eröffnete Thomas Gansch das „Wohnzimmer der Melker“ − im Frühjahr ist es auch Gansch, der die Jubiläumssaison startet. Daneben am Programm: Kabarett-Kapazunder wie Alfred Dorfer oder Dirk Stermann, aber auch (Steh-) Konzerte wie Lou Asril, „Die Strottern“ oder der „Russian Gentlemen Club“. Daneben setzt der Tischlerei-Verantwortliche Jakob Kammerer zudem Akzente mit neuen Formaten. Neben dem Pubquiz gibt es im Frühjahr ein Powerpoint-Karaoke. „Bis zu acht Personen halten an diesem Abend eine Präsentation, die sie noch nie gehalten haben“, gibt Kammerer einen Vorgeschmack.

Die Sommerspiele stehen im kommenden Jahr im Zeichen von „Kassandra“. „Wir erzählen Troja aus Sicht der Frauen“, erzählt Hauer, dass sieben der acht Darsteller weiblich sein werden. Das Stück wird dabei die Neulengbacherin Magda Woitzuck, die bereits den ARD-Hörspielpreis gewinnen konnte, schreiben. Die Inszenierung gestaltet die St. Pöltnerin Christina Gegenbauer. Für die Musikrevue „One Vision − Überdosis G‘Fühl“ konnte Hauer Andy Hallwaxx gewinnen. Dieser hob 2010 die Revue aus der Taufe: „Ich freue mich wahnsinnig, dass ich wieder da bin!“

