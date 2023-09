„Transparenz sollte im Vordergrund stehen“

Woher kommen Fleisch, Fisch und Eier? Eine Frage, die sich in den Großküchen in Niederösterreich seit Anfang September keiner mehr stellen muss. Seither ist nämlich eine verpflichtende Herkunftsbezeichnung dieser Lebensmittel vorgesehen und verlangt dabei von Großküchen sowie Kantinen in Betrieben, Pflegeheimen oder Schulen mehr Transparenz. Für private Pflegeheime aus dem Bezirk Melk scheint dies weniger Aufwand als Mehrwert zu sein.

Die Kennzeichnungspflicht fordert eine Kenntlichmachung, ob ein Produkt aus Österreich oder aus dem Ausland kommt. Ein Fakt, der im Pflegezentrum Yspertal durchaus Anklang findet: „Wir finden als Küchenteam, dass die Kennzeichnungspflicht gut ist. Jeder Bewohner und jeder Mitarbeiter soll wissen, woher die Lebensmittel stammen. Somit ist eine lückenlose Nachvollziehbarkeit gewährleistet“, sagt Hausleiterin Adelheid Beyerl. In Yspertal würde man außerdem bereits großen Wert auf Regionalität und Bioprodukte legen. Dass eine Herkunftsbezeichnung nun offiziell verankert ist, würde zudem zu keinen Änderungspunkten führen. „Wir sind hier gut aufgestellt. Wir beziehen immer bei denselben verlässlichen externen Partnern und auch bei den in der näheren Umgebung angesiedelten Betrieben, die ebenfalls ihre Lebensmittel kennzeichnen“, unterstreicht sie.

Woher kommen die Äpfel und Birnen eigentlich?

Diskutiert wird auch, ob eine Kennzeichnungspflicht für Fleisch, Fisch und Eier zu kurz greifen würde. Dementsprechend stellt sich die Frage, ob eine Ausdehnung der Vorschrift auf Obst- und Gemüsesorten sinnhaft wäre. Aus Sicht des Pflegezentrums Yspertal ist dies nicht unbedingt nötig: „Das glauben wir nicht, da bei unseren externen Lieferanten bereits jetzt schon gekennzeichnet ist, ob das Obst und Gemüse aus Österreich oder aus dem Ausland stammt“, erklärt Beyer.

Foto: SeneCura

Im SeneCura Sozialzentrum Pöchlarn wäre eine Ausweitung der Pflicht auf mehr Lebensmittel wünschenswert, immerhin „sind wir der Meinung, dass Transparenz in so einem wichtigen Bereich im Vordergrund stehen soll“, schildert der Leiter der Gastronomie der SeneCura Gastro Services GmbH, Anton Gruber. Dass auch Obst und Gemüse verpflichtend gekennzeichnet werden müssen, würde er begrüßen. Dass die Herkunftsbezeichnung aber bereits bei Fisch, Fleisch und Milch gefordert ist, ist für Gruber besonderes erfreulich: „Selbstverständlich werden auch die Küchen die Pflicht in allen unseren Betrieben umsetzen – der Umstellungsprozess ist bereits abgeschlossen und alle Küchenleitungen sind dementsprechend geschult und unterwiesen“, weiß er. Auch im SeneCura brauche es keine Umstellung im Bereich der Lieferanten. Regionalität und Qualität seien im Generellen oberstes Prinzip.

ZKW: Bis zu 600 Essen werden täglich ausgekocht

Schauplatzwechsel nach Wieselburg: Bis zu 600 Essen werden täglich im Betriebsrestaurant des Autozulieferer-Riesen ZKW ausgekocht. Am Herd steht hier Karl Peter Köberl. Der ehemalige Haubenkoch vom Hotel Schachner in Maria Taferl verwöhnt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits seit 24 Jahren mit gesunden, ausgewogenen Gerichten in der Mittagspause. Hier kann man der neuen Kennzeichnungspflicht nur Positives abgewinnen. „Die Kunden sollten wissen, wo die Produkte herkommen“, meint der Unternehmenssprecher Andreas Wimmer. Mittels Infoblätter und der internen Mitarbeiterapp werden die Mitarbeiter diesbezüglich informiert.

Generell werden in der ZKW-Küche nur qualitativ hochwertige Produkte von regionalen Anbietern und Zulieferern angeboten, wird betont. „Daran wird sich auch nichts ändern“, meint Wimmer, der sich auch eine Ausdehnung der Kennzeichnungspflicht auf Produkte wie Obst und Gemüse durchaus vorstellen kann. „Das wäre sicher interessant. Auf der anderen Seite entscheidet gerade in Zeiten der Teuerung leider meist der Preis, zu welcher Variante der Lebensmittel die Leute greifen“, betont der Koch.