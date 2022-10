Hilfeschreie am Bauernhof: 67-Jähriger erlitt schwere Quetschung

„Ich hörte plötzlich meinen Mann um Hilfe schreien“, schildert die 63-Jährige. Sofort eilte sie aus dem Haus und zu ihm auf dem Hof der Nebenerwerbslandwirtschaft.

„Ich hielt sofort Nachschau und musste bemerken, dass er mit seinem linken Arm in ein Gerät eingeklemmt war“, berichtet die Gattin des 67-Jährigen. Er hatte den vergangenen Donnerstagnachmittag genutzt, um seine landwirtschaftlichen Geräte, etwa den Miststreuer, zu reinigen. Als er mit dem Hochdruckreiniger ein Streuteil reinigte, gelangte die Lanze des Reinigers in die rotierende Walze. „Er konnte das Teil nicht mehr rechtzeitig loslassen, sodass auch seine Hand mitgerissen wurde“, erzählt die 63-Jährige.

Gattin und der Nachbar eilten zu Hilfe

Auch der Nachbar des Ehepaars vernahm die Hilfeschreie und war zur Stelle. „Mit seiner Unterstützung konnte ich meinen Mann aus seiner Notlage befreien und seine verletzte Hand versorgen.“ Als die Polizei den Unfallort erreichte, war auch der Samariterbund Persenbeug anwesend und versorgte den Verletzten. Der 97-Jährige war bei Bewusstsein und ansprechbar, laut Angaben der Rettungssanitäter erlitt er eine schwere Quetschung mit offener Wunde an der linken Hand sowie eine weitere Verletzung am linken Unterarm. Die Einsatzkräfte brachten ihn ins Spital nach Steyr, wo er noch am selben Tag operiert wurde.

