Es ist eine jahrelange Tradition, die nur von Corona unterbrochen wurde: In den Sommermonaten laden die Stadtgemeinde Ybbs und Vizebürgermeister Dominic Schlatter (SPÖ) gemeinsam mit Global 2000 ukrainische Kinder und Jugendliche unter dem Titel „Projekt Tschernobyl Kinder“ zu mehrwöchige Erholungsaufenthalte in Ybbs. Neben Ybbs ist auch Graz am Projekt beteiligt. Projektleiterin Lidiia Akryshora zieht eine positive Bilanz: „Die Aufenthalte waren für viele unserer Schützlinge eine Art ,gelungener' Prozess. Gerade die ganz Jungen waren in den ersten Tagen sehr verschlossen. Ihnen waren die Strapazen und jüngsten Erlebnisse auf den ersten Blick anzusehen“.

Die „Ybbser Kinder“ kamen aus dem rund 1.900 Kilometer entfernten Kharkiv, die Anreise dauerte über 40 Stunden. „Obwohl 2019 zum letzten Mal ukrainische Kinder in Ybbs zu Gast waren, sind uns noch sehr viele Firmen und Privatpersonen wohlgesonnen“, erinnert Schlatter daran, dass die Aufenthalte ohne Spenden nicht möglich wären. Da die Kinder regelmäßig Medikamente und eine medizinische Betreuung benötigen, sind für Schlatter das Ybbser Therapiezentrum und die Apotheke LuksLife bewährte Partner.

Nach dem Ende der Aktion laufen die Planungen bereits für das kommende Jahr, um das Projekt, welches seit 1996 durchgeführt wird, weiterleben zu lassen. „Die Unterstützung der Kinder ist jetzt so wichtig wie nie zuvor, nachdem bestehende Versorgungseinheiten teilweise zerstört wurden und andererseits zu den Grunderkrankungen der Kinder psychische Probleme, wie Traumata, hinzukommen“, erzählt Schlatter.