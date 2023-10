Stift Melk und Rotes Kreuz: Hilfe für rumänische Straßenkinder

Seit dem Jahr 2006 unterstützt der Verein „Auro Danubia - Stift Melk hilft Waisenkindern in Rumänien“ die Stiftung im rumänischen Saniob. Die Schirmherrschaft über den Verein hat seit dem Jahr 2006 das Stift Melk. Immer wieder organisiert das Melker Stift unter anderem Hilfslieferungen für die rumänischen Kinder. Die jüngste dieser Hilfslieferungen ermöglichte das Stift gemeinsam mit dem Roten Kreuz Niederösterreich.

„Unser Ziel ist es, Straßenkinder und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, die aus dem Kreis Bihor in Rumänien kommen, zu unterstützen“, sagt Abt Georg Wilfinger, Schirmherr des Sozialzentrums Saniob. Durch die Stiftung Caritas Centru „Social Sf. Stefan Saniob“ wird vor Ort ein Sozialzentrum mit zwei Häusern betrieben, in denen bereits sehr viele Kinder und Jugendliche eine neue Heimat gefunden haben. Gleichzeitig finden viele Anwohnerinnen und Anwohner hier eine Beschäftigung. „Wir sorgen aber immer wieder mit Hilfslieferung für dringend benötigte Materialien – angefangen von Babyartikeln bis hin zu Bekleidung oder auch Kleinmöbeln und Elektrowaren, die in der Ökonomie des Stiftes Melk durch Spenden gesammelt werden. Das Rote Kreuz Niederösterreich unterstützt uns hier durch die Übernahme des Transports, das ist eine wichtige Hilfe“, erklärt Abt Georg.

Das Rote Kreuz unterstützte den Transport. Foto: Rotes Kreuz

Im Gespräch mit Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll entstand die Idee für die Unterstützung: „Als ich gehört habe, dass wieder eine Hilfslieferung ansteht, es aber noch an Lkw und Fahrern fehlt, gab es für uns als Rotes Kreuz kein Halten.“ Zwei der Rotkreuz-Kollegen haben sich mit beladenen Lkw der Rotkreuz-Sondereinheiten bereits auf den Weg gemacht, die Formalitäten wurden bereits abgewickelt. Aufgrund des dringenden Bedarfs stellt das Rote Kreuz NÖ zusätzlich auch noch einen Rettungswagen zur Verfügung, der ebenfalls in der Region gebraucht wird. „Kinder sind unsere Zukunft, wenn wir helfen können, dann tun wir es“, sagt Schmoll. Die beiden freiwilligen Rotkreuz-Mitarbeiter Peter Piskora und Andreas Jauschnik sind bereits in Saniob in Rumänien angekommen und haben die dringend benötigten Materialien an die Caritas Centru übergeben.