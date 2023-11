Hilfswerk will Synergien im südlichen Waldviertel bündeln

Die beiden Vereine Hilfswerk Ysper Donautal und südliches Waldviertel mit Sitz in Hofamt Priel und Pöggstall wurden kürzlich zusammengeführt. Die Obmänner Friedrich Buchberger und Franz Engl beriefen jeweils ihren Vorstand ein und informierten über die Zusammenlegung der beiden Vereine, welche das Hilfswerk durch ihre Aktivitäten seit Jahren unterstützen.

Der Verein Hilfswerk „Ysper-Donautal“ wurde aufgelöst und in einer gemeinsamen Generalversammlung unter Vorsitz von Michaela Hinterholzer Präsidentin des Hilfswerkes NÖ, der Vorstand des neuen Vereines „Hilfswerk Südliches Waldviertel“ gewählt. Der Wahlvorschlag wurde von den Mitgliedern einstimmig angenommen. Als Obmann des neu gegründeten Vereines „Hilfswerk Südliches Waldviertel“ wurde Friedrich Buchberger aus Hofamt Priel gewählt. Ihm zur Seite stehen als Stellvertreter Franz Engl, Barbara Leonhartsberger und Edmund Binder.

In ihren Grußworten dankte Michaela Hinterholzer allen Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern für den finanziellen Beitrag an die Hilfswerk Standorte und bat weiterhin um tatkräftige Unterstützung und Zusammenarbeit. Obmann Friedrich Buchberger dankte den Anwesenden für ihr Vertrauen und präsentierte den Entwurf für eine im kommenden Jahr erscheinende Broschüre. Darin werden alle Mitarbeiter des „Hilfswerk Südliches Waldviertel“ welche in den 15 Gemeinden tätig sind, vorgestellt.

Mit einer Auflage von ca. 10 000 Stück soll jeder Haushalt der 15 Gemeinden dieses Informationsheft erhalten, worin die Ansprechpersonen der Gemeinden vorgestellt werden. Diese stellen auf Wunsch den Kontakt zu den betreffenden Einrichtungen des Hilfswerkes her. Im Rahmen dieser Generalversammlung wurden zahlreiche Mitglieder für ihre verdienstvolle Tätigkeit für den Verein „Hilfswerk Ysper-Donautal“ und „Hilfswerk Südliches Waldviertel“ geehrt.