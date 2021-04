Wie wichtig die Gesundheit ist, führt die Corona-Pandemie vor Augen. Und während das Virus seit mittlerweile über einem Jahr grassiert, leben andere Menschen seit ihrer Geburt mit schweren Behinderungen. So auch Christopher, der sprachlich und kognitiv sehr eingeschränkt ist. Er benötigt eine professionelle „Rund-um-die-Uhr“-Betreuung für alle Lebenslagen.

Dass er einen Platz im Caritas-Wohnhaus in Loosdorf hat und dort bestmöglich betreut wird, freut seine Mutter sehr. Da die Pandemie den Betreuern und den Bewohnern das Leben aktuell noch schwerer macht, meldete sie sich in der NÖN-Redaktion, um das Engagement der Caritas-Mitarbeiter vor den Vorhang zu holen.

Alleine die Masken erschweren die Betreuung in der Einrichtung, da die Mimik nicht mehr wahrnehmbar ist. Viele der 22 Bewohner können sich nur durch Laute verständigen, sie brauchen die Mimik der Betreuer, um sie besser zu verstehen. Durch die langjährige Zusammenarbeit kennen sie die Stimmen der Betreuer und vertrauen ihnen nach anfänglichen Schwierigkeiten.

Eine weitere Hürde ist das Impfen, denn für alle Bewohner ist jede Art der Veränderung des Tagesablaufes eine riesige Herausforderung. Das mussten sie auch beim Bau des Wohnhauses feststellen, da sie zwischen 2016 und 2017 übersiedeln mussten, damit das alte Gebäude weggerissen und neu aufgebaut werden konnte.

„Es war eine große Herausforderung für alle beteiligten und ich bin meinen 43 Mitarbeitern und den Bewohnern dankbar, dass alle so toll mitgearbeitet haben und dies möglich gemacht haben,“ freut sich der Leiter der Wohnhausanlage, Michael Schoisengeyer.

SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku freut sich, dass auch Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in Loosdorf einen Platz zum Leben finden. „Mein Dank gilt dem außerordentlich motivierten Team der Caritas-Einrichtungen in Loosdorf, welche den Bewohnern eine gelebte Gemeinschaft, in denen Menschen selbst in diesen schwierigen Zeiten einander nahe sind, ermöglicht.“