Hinweise erbeten Pkw-Lenker stieß beim Ausparken in Ybbs 80-Jährige um und fuhr davon

Foto: Weingartner-Foto

E in Pkw-Lenker hat am Wochenende beim Ausparken eine 80-Jährige in Ybbs (Bezirk Melk) niedergestoßen und Fahrerflucht begangen.