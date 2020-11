Schon als Wolfgang Amadeus Mozart am Klavier komponierte, gab es sie: Die Winkler Mühle in Marbach feiert dieses Jahr ihren 300. Geburtstag.

Die lange Familientradition – der Betrieb wird immerhin schon bereits in neunter Generation geführt – geht auf Peter Winkler zurück. Vor 300 Jahren übernahm er die Mühle am Steinbach. Sowohl in Zeiten Kaiser Franz Josephs als auch über die beiden Weltkriege war die Versorgungssicherheit mit Mehl aus der Region dank den Winklers gegeben. Heute wird hier immer noch gemahlen – aber nicht nur.

„Mit Sonnenenergie und Wasserkraft schaffen wir einen kleineren ökologischen Fußabdruck.“Anton Winkler

Im Laufe der Jahre investierte die Familile kräftig in das Unternehmen. Bereits Anfang der 50er-Jahre wurde das Wasserrad durch eine effiziente Wasserkraftturbine ersetzt. Die Mühle wurde zudem automatisiert, der Fuhrpark aufgestockt und der Getreidespeicher erweitert. Neben der Mehlproduktion stellt die Winkler Mühle auch diverse Agrarprodukte und auch Pellets her.

Anlässlich des 300-Jahr-Jubiläums blickt die Familie Winkler aber nicht nur auf eine erfolgreiche Firmengeschichte zurück, sondern auch optimistisch in die Zukunft.

„Um ein gutes Leben für die kommenden Generationen zu ermöglichen, streben wir an, die Mühle CO 2 -neutral zu betreiben. Mit Sonnenenergie und Wasserkraft schaffen wir einen kleineren ökologischen Fußabdruck“, betont Anton Winkler. Die größte Herausforderung sei dabei die Energiespeicherung.

„Es ist sehr außergewöhnlich, einen Betrieb in der Gemeinde zu haben, der bereits seit 300 Jahren besteht“, stellt sich VP-Bürgermeister Peter Grafeneder mit Glückwünschen ein.