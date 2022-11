Klein-Pöchlarn: Erste Kostprobe des „Heunisch“

Als Adi und Christine Beyer im Jahr 2017 einen Grund der aufgelassenen Donauuferbahn kauften, fand Adi Beyer am Rindfleischberg eine Ur-Weinrebe der Sorte „Heunisch“. Eine Sorte, die zumindest 150 Jahre an dieser Stelle überlebte − immerhin war Klein-Pöchlarn zur Zeit der Monarchie auch ein großes Weinbaugebiet. Adi Beyer verständigte damals Klein-Pöchlarns Bürgermeister Johannes Weiß und das Bundesamt für Weinbau in Eisenstadt. Aus einer Anfrage entstand unter der wissenschaftlichen Leitung von Helmut Gangl und Wolfgang Tiefenbrunner ein Projekt, im Zuge dessen etwa 15 Reben der Sorte „Heunisch“, vier „Neuburger“-Reben, drei „Grüner Veltliner“-Reben sowie jeweils eine Rebe „Portugieser“ sowie „Blauer Kölner“ gefunden wurden.

In einem weiteren Schritt wurden die Reben veredelt. Im Jahr 2020 erfolgte dann auf zwei rund 500 Quadratmeter großen Grundstücken die Einpflanzung der jeweils 400 gezüchteten Rebstöcke − streng limitiert für wissenschaftliche Zwecke, da der Ort mittlerweile kein offizielles Weinanbaugebiet mehr ist.

Zwei Jahre später konnte die erste Weinlese eingefahren und die ersten Trauben in Flaschen abgefüllt werden. Anlässlich dazu lud die Gemeinde zur Präsentation der Forschungserkenntnisse und einer Weinverkostung ein. Wichtigstes Ergebnis: Der Klein-Pöchlarner Wein der Sorte „Heunisch“ ist trinkbar. Im kommenden Jahr soll daher weiter untersucht werden, die Forscher rechnen mit einem Resultat von bis zu 1.000 Litern. Begeistert von den Ergebnissen zeigt sich Ortschef Weiß − er denkt aber schon einen Schritt weiter und richtet eine Botschaft in Richtung der Entscheidungsträger im Land aus: „Wir wollen die Entscheidungsträger auf unser Projekt aufmerksam machen und dafür sorgen, dass Klein-Pöchlarn wieder offiziell zu einem Weinbaugebiet ernannt wird.“ Erfolgt dies, darf der seltene Heunisch auch verkauft werden, denn aktuell ist nur die Nutzung zu Forschungszwecken erlaubt. „Ein Verkauf wäre derzeit illegal“, sagt Weiß.

