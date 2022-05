Kick-Off auf der Schallaburg

Werbung

Ein neues Freizeitangebot wartet ab dieser Saison auf die Besucherinnen und Besucher der Schallaburg. Die historische Ballspielstätte wurde feierlich mit einem freundschaftlichen Kick-Off der Profis eröffnet.

Der Ausbau der Burganlage zu einem Renaissanceschloss geht bis in das 16. Jahrhundert zurück. Im Jahr 1580 wurde die Anlage unter Wilhelm von Losenstein fertiggestellt. Zusammen mit der Schießstätte bildete das Ballhaus den Hotspot für Adelige. Heute braucht man viel Fantasie, um zu erkennen, was die Ruinen einst dargestellt haben. Erst vor wenigen Jahren wurde daher durch einen Briefwechsel die Quelle entdeckt, die eindeutige Hinweise auf das Ballhaus gab. Das Air-Badminton Feld auf der Schallaburg wurde nun in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Badmintonverband errichtet. Damit wird dem früheren Ballhaus neues Leben eingehaucht: Besucherinnen und Besucher, die das historische Gefühl selbst erleben wollen, können sich Schläger und Bälle auf der Burg kostenlos vor Ort ausleihen und „einfach drauf losspielen“. „Der Platz wird Treffpunkt für Hobbysportler und Neugierige, die etwas ausprobieren wollen“, sagt der Leiter der Kulturvermittlung Marcel Chahrour. „Es ist sicher eine nette Ergänzung zum Freizeitprogramm.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.