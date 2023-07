Die Topothek in Leiben wächst

Zwei Personen arbeiten derzeit an der Erweiterung der Topothek von Leiben: Sonja Kernstock und Wolfgang Raidl. Vor einem Jahr stellten sie sich der Aufgabe, altes Wissen zu erhalten, Zeitzeugen zu befragen und alte Schriftstücke, historische Bilder und Geschichten aus vergangenen Zeiten zu sammeln. Nach einem Jahr konnte nun das Duo mit einem umfangreichen Bericht aufwarten.

Die beiden erklären, „dass ein Grundstock durch das Erscheinen der Ortschronik vor rund zehn Jahren bereits vorhanden war“. Sie sehen die Topothek als Ergänzung zu einer funktionierenden Homepage und zur Ortschronik. Hier soll so viel wie möglich aus der Zeit vor einem Jahrzehnt gesammelt werden. Raidl: „Wir wollen den Jungen zeigen, was alles so im Laufe der Zeit geschehen ist.“

„Die Topothek wird seit dem Start gut angenommen, vor allem am Anfang waren die Zugriffe sensationell“, weiß Sonja Kernstock zu berichten. Und weiter: „Es ist eine wunderschöne, aber zeitaufwendige Arbeit. Bei den Befragungen der Bevölkerung erlebt man so viele nette Geschichten, wobei das Persönliche oft in den Vordergrund rückt.“

In der Topothek werden das lokale Material und Wissen, das sich überwiegend in privaten Händen befindet, gesichert und online für jeden sichtbar gemacht. Vieles wurde bereits digitalisiert und wartet auf die Veröffentlichung in der Topothek. Dazu werden noch freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Mit Interessantem aus ihren Privatsammlungen helfen etwa Markus Kaufmann, Johann Frank, Michael Schnepf und Alfred Gerlich aus.