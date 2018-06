Die Diskussion um den 12-Stunden-Tag sowie eine mögliche 60-Stunden-Woche spaltet derzeit das Land. Ist es für die einen eine längst notwendige Anpassung an die reale Arbeitswelt und damit auch von den Angestellten gewünscht, sprechen die anderen von einem Anschlag auf die Errungenschaften der Arbeiterschaft und einem Raubrittertum der Unternehmen.

Beim Gewerkschaftsbund (ÖGB) bezieht Regionalsekretär Helmut Novak klar Stellung: „Es ist keine gekünstelte Aufregung. Ich bin für einen Streik.“ Für ihn geht es beim Vorgehen der schwarz-blauen Regierung schlichtweg um eine Gewinnmaximierung der Unternehmen, wo künftig Zuschläge nicht ausbezahlt werden und damit auch weniger ins Sozialsystem fließt.

„Ich kann nur für unsere Branche sprechen und für uns ist der 12-Stunden-Tag bereits gelebte Praxis.“Paul Losbichler, Schaufler-Geschäftsführer

Novak erwähnt aber auch Studien, in denen klar hervorgeht, dass die Arbeitsleistung nach acht Stunden deutlich nachlässt. „Außerdem gehören Fragen betreffend Jugendschutz geklärt. Was passiert mit Lehrlingen und Jugendlichen? Es geht nicht nur um eine Zwölf-Stunden-Arbeitszeit, da hängt viel mehr dran“, betont Novak.

WKO-Bezirksstellenobmann Franz Eckl hat für Streikdrohungen kein Verständnis. | NÖN

Bei der Arbeiterkammer ist Melks Bezirksstellenleiter Peter Reiter und sein Team in den letzten Tagen mit vermehrten Anrufen zur Thematik beschäftigt. „Für mich geht es in Richtung Lohnraub, wenn Zuschläge fallen. Für die Gesundheit sind zwölf Stunden Arbeit ebenso wenig dienlich und ich sehe die Gefahr eines Hamsterrads“, betont Reiter.

Verwundert über den Vorstoß der schwarz-blauen Regierung zum jetzigen Zeitpunkt ist Reiter aber nicht: „Es wird das Wahlprogramm umgesetzt. Auch wenn jetzt die Alarmglocken läuten, die Menschen wussten davor, was sie wählen. Arbeitnehmer müssen immer gewarnt sein, wenn sich die Wirtschaft über eine Neuregelung freut.“

Naturgemäß anders sieht die Wirtschaftskammer die neue Regelung. „Angstparolen sind hier fehl am Platz. Es geht nicht um Ausbeutung, sondern an eine Anpassung an die reale Arbeitswelt, die sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat“, erklärt Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Andreas Nunzer. WK-Bezirksstellenobmann Franz Eckl nennt dazu ein Beispiel: „Wenn ein Arbeiter von Melk nach Wien zu einer Baustelle fährt, ist es ihm lieber, diese noch am gleichen Tag abzuschließen, als wegen drei zusätzlichen Stunden am nächsten Tag nochmals nach Wien zu fahren.“

Für Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Andreas Nunzer sind „Angstparolen“ fehl am Platz. | NÖN

Angesprochen auf mögliche Konsequenzen, wenn der Angestellte die freiwillige Mehrarbeitszeit verhindert, betont Eckl: „Wir haben einen Fachkräftemangel und wir brauchen gute Leute. Es wird keine Konsequenzen geben.“ Für Streikdrohungen der Gewerkschaft hat Eckl zudem kein Verständnis: „Derartige Drohungen in der aktuellen Situation sind letztrangig.“

Nachgefragt bei großen Betrieben in der Region zeigt sich: Auch im Bezirk scheiden sich die Geister über den 12-Stunden-Tag. Günter Stöllner, Betriebsratvorsitzender der Vetro- pack in Pöchlarn, steht dem Vorhaben skeptisch gegenüber. „Ich bin grundsätzlich kein Befürworter“, erklärt er im NÖN-Gespräch, „warum jetzt mit aller Gewalt versucht wird, das durchzubringen, ist für mich nicht nachvollziehbar.“

Außerdem kritisiert Stöllner das Werbe-Video im Plastilin-Stil, das der Wirtschaftskammer vergangene Woche einen Shitstorm im Netz bescherte. „Ich bezweifle, dass die Menschen auf diese Art informiert werden wollen“, meint der Betriebsratsvorsitzende.

Für Paul Losbichler, Geschäftsführer der Firma Schaufler in Ybbs, stellt sich die Thematik anders dar: „Ich kann nur für unsere Branche sprechen und für uns ist der 12-Stunden-Tag bereits gelebte Praxis.“ Mitarbeiter des Eisen- und Metallverarbeitungskonzerns, die auf Montage fahren, befürworten den 12-Stunden-Tag. „Sie wünschen sich diese Regelung schon lange“, informiert der Geschäftsführer.