Für einen sehr ungewöhnlichen Praktikumsplatz entschied sich HLUW-Absolventin Julia Siegel 2017. Und dafür wurde sie jetzt vor den Vorhang geholt: Mit ihrer Diplomarbeit um ihre Forschung im Urwald Ecuadors sicherte sie sich den „Niederösterreichischen Wissenschaf(f)t Zukunft Preis“ des Jahres.

„Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, zeigt sich die 19-Jährige immer noch überrascht. Besonders ist das Thema ihrer Diplomarbeit aber allemal. Alleine der Anfahrtsweg zu ihrem Praktikum hatte es in sich: Über 15 Stunden im Flugzeug, einmal quer über den Atlantik – von ihrer Heimatstadt Amstetten nach San Francisco in die Provinz Zamora in Ecuador. Kurzum: Direkt an den Rand des Amazonas-Regenwaldes, um ihn zu erforschen.

„Ich nahm an einem internationalen Projekt der Forschungsstation vor Ort teil. Wir untersuchten, wie sich das Ökosystem Regenwald bei höherer Nährstoffzufuhr verändert“, erzählt die Amstettnerin. Ziel war, herauszufinden, wie sich die Luftverschmutzung aus der Industrie auf das Wachstum der Pflanzen auswirkt.

Mit der Machete durch den Dschungel

Angst vor den tropischen Exkursionen hatte die junge Forscherin nie: „Unsere Station befand sich auf rund 2.000 Höhenmetern – also weit weg von gefährlichen oder giftigen Tieren. Für die Probenentnahmen gingen wir immer in einer Gruppe los, per Machete machten wir uns den Weg frei“, erzählt Siegel.

Bleibenden Eindruck hat ihre Forschungsreise nicht nur bei der Jury des Wissenschaftspreises hinterlassen – sondern auch bei Siedl selbst. Mittlerweile studiert sie Bodendiversität und Ökologie in Deutschland. „Durch diese Erfahrung habe ich meinen Weg gefunden“, ist die Amstettnerin überzeugt.