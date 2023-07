Ybbser Padel-Tennisspieler zeigten sich hitzebeständig

Bei Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke zeigten sich 30 Ybbser Padel-Tennisspielerinnen und -spieler sowie mehr als 30 Kickerinnen und Kicker hitzebeständig und frönten am vergangenen Wochenende ihrem Sport. Michael Hübl und Matthias Haabs vom Padelcenter Ybbs hatten heuer bereits zum zweiten Mal am Samstag ein Herren- und am Sonntag ein Damel-Doppelturnier organisiert. Dabei kämpften zehn Herren- und fünf Damen-Teams um den Sieg. Diesen holten sich bei den Herren Fabian Holzer und Tobias Eberl vor Julian Sambs und Florian Haubenberger. Auf Platz drei landete das Duo Max Hofbauer und Hubert Steiner. Bei den Mädels blieben zwei Melker Doppel erfolgreich. Den Sieg holten sich Alida Havic und Irene Sattler vor dem Duo Evelyn Nestelberger und Julia Graf. Auf Platz drei landete mit Johanna und Beatrix Koch das beste Ybbser Doppel. Am Sonntag kämpften rund um den Damen-Doppelbewerb auch acht Beachsoccer-Teams um den Turniersieg beim Raiffeisen Beachsoccer Turnier. Dabei gab es einen Veranstaltersieg. Das Team Raiffeisen mit Fabian Holzer, Harald Oberleitner und Christopher Voigt schlug im Finale das Team Eintracht Prügl mit Matteo Wagner, Elias Gartner, Sebastian Kramer und Michael Zoidl mit 4:3. Der Ybbser Bankstellenleiter Raphael Reithner gratulierte den Siegern und überreichte die Pokale und Sachpreise.

Für die Verpflegung der Teilnehmer sorgte übrigens an beiden Tagen die Sektion Tennis des ASK Ybbs – allen voran die beiden Grillmeister Robert Breuss und Christian Winkler.