Bier aus Melk: Georg Schwameis verwandelte Saustall zum „Braustall“

Georg Schwameis musste schneller als gedacht für Nachschub sorgen. Denn nur wenige Wochen nach dem Verkaufsstart seiner Biere waren die Flaschen ausgetrunken, die Tanks fast leer. Diese große Nachfrage sorgt beim Bierbrauer naturgemäß für gute Laune – und bestätigt den 35-Jährigen in der Entscheidung, sein Hobby zum Beruf zu machen. Schwameis verwandelte den elterlichen Schweinebetrieb in Schrattenbruck zu einer Brauerei. Sprich: Vom Saustall zum „Braustall“.

„Nicht jeder hat die Chance, sein Hobby zum Beruf zu machen. Ich bin froh, dass meine Eltern offen dafür waren und mich unterstützen“, sagt der Neo-Bierbrauer. Er absolvierte zwar das Josephinum in Wieselburg, wusste aber schon früh, dass er die Landwirtschaft zuhause nicht übernehmen will. Schwameis ging nach Wien, arbeitete in der Baubranche – mit Corona zog es ihn zurück aufs Land. Schließlich rückte die Pension der Eltern näher – und da kam Schwameis die Idee rund um die Brauerei.

„Ich habe schon vor einigen Jahren mit einem Freund Bier gebraut. Ausschlaggebend war für mich das Craft Beer Fest. Da habe ich gesehen, wie vielfältig Bier sein kann“, schildert Schwameis. Seit 2021 ist er Biersommelier, ein Jahr später absolvierte er auch die Ausbildung zum Diplomsommelier. Und da war ja noch der Umbau des Saustalls.

Die Braugerste stammt ausder eigenen Produktion

Der Umbau nahm zwei Jahre in Anspruch und war ein echtes „Megaprojekt“, wie Schwameis gegenüber der NÖN erzählt: „Vom Stall mit Güllekanal bis zur hygienischen Produktionshalle – das war schon ein ziemlicher Aufwand.“

Produziert werden in der Schrattenbrucker Hofbrauerei nun verschiedene Biersorten, neben klassischem Hofbier auch Weizenbier, Pale Ale sowie Stout. Die Braugerste dafür stammt aus eigener Produktion, Zutaten wie Hefe und Hopfen kauft Schwameis zu. Ein besonderes Bier hat der 35-Jährige aktuell auch in der Pipeline: das „Melker Stadtbier“. „Es ist ein Bier im klassischen Lagerstil, untergärig, bernsteinfarben und süffig“, gibt Schwameis einen ersten Vorgeschmack. Neben dem Abhof-Verkauf plant der 35-Jährige auch Führungen durch seinen „Braustall“. „Eins nach dem anderen“, schmunzelt er.