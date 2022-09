Lücken füllen an der Donau: Flutschutz im Bezirk Melk

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

37,2 Millionen Euro möchte das Land Niederösterreich für Hochwasserschutzprojekte im Bezirk Melk investieren. Ein Lückenschluss soll vor den Fluten schützen.

„Wir freuen uns, dass wir dabei sind und das Projekt umgesetzt wird“

Die Gemeinde Leiben, der Krummnußbaumer Ortsteil Diedersdorf und der Melk-Polder II erhalten die Förderungszusage für einen Flutschutz. Drei Millionen Euro sind davon für den Hochwasserschutz des Abschnitts Krummnußbaum-Diedersdorf budgetiert. Im Ort musste man längere Zeit auf Schutzbauten warten, Krummnußbaums Ortschef Bernhard Kerndler (ÖVP) ist dem Vorhaben positiv eingestellt: „Wir freuen uns, dass wir dabei sind und das Projekt umgesetzt wird“, sagt er. Spätestens 2023 soll mit der Realisierung begonnen werden, zuletzt wurde auch ein Rückhaltebecken gebaut.

Bei Leibens Bürgermeisterin Gerlinde Schwarz (SPÖ) ist die Erleichterung über die Zusage von 26,7 Millionen Euro zwar groß, der Starttermin des Baus mindert dies aber: „Die Fördermittel sind zwar für uns reserviert, aber die erste Tranche fließt erst 2026“, bedauert sie die lange Wartezeit. In der Vergangenheit waren die an der Donau gelegenen Ortsteile von Leiben ebenso von den Fluten betroffen − grünes Licht für Maßnahmen gab es aber bislang nie. „In anderen Gemeinden waren mehr Wohnbauten betroffen“, erklärt sie. Bereits 2005 wurde ein Projektplan vorgelegt, dieser sei aber nicht förderfähig gewesen.

In Melk sind keine Schutzmaßnahmen in Form eines Polders vorgesehen. Von einer Überflutung im Bereich Räcking wären drei Liegenschaften, etwa die Liegenschaft Rath, die Turmöl-Tankstelle und Winkler, betroffen. Seit Jahren gebe es hier bereits ein klares Abkommen mit dem Land und den Eigentümern, erklärt Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann (ÖVP). „Es wird die Möglichkeit einer Liegenschaftsabgeltung nach einer noch folgenden Kostenabschätzung von Seiten des Landes geben“, schildert er. 2024 werden die Liegenschaften neu geschätzt und die Verträge neu aufgesetzt.

Bezirk fast gänzlich vor Hochwasser geschützt

Die Hochwasser 2002 und 2013 läuteten eine Welle von Schutzbauvorhaben ein. Ybbs verzeichnete bereits 2011 einen fertigen Flutschutz. Nur zwei Jahre darauf bestand man die Nagelprobe. Auch Persenbeug-Gottsdorf wog sich 2013 bereits teilweise in Sicherheit. In Melk wurde der Flutschutz 2015 fertiggestellt. Pöchlarn und Klein-Pöchlarn sind größtenteils durch Erderhöhungen geschützt. In Marbach und Schönbühel-Aggsbach ist der Schutz seit 2019, in Emmersdorf seit 2021 fertiggestellt.

