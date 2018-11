Hier wird keinem auf den Schlips getreten: Mit der 19. Faschingsitzung am Freitag begann die närrische Zeit bunt, vielschichtig und ließ auch tiefer in die Seelen blicken. Statt politischer Ausrutscher nahmen die Hofamt Prieler menschliche Schwächen aufs Korn, schlüpften in verschiedenste Rollen und boten einen Abend zum Lachen und Abschalten.

Susanne Leonhartsberger

Nach der Eröffnung durch das Prinzenpaar Alois Gassner (er ist ein Mann der ersten Stunde!) und Olga Zöchbauer eröffneten Susanne Scheibreithner und Gerti Riedl das Programm, indem sie das Reifen der weiblichen Rundungen liebevoll auf die Schaufel nahmen. Weiter ging es Schlag auf Schlag mit Playback-Performances, Livegesang und vielen Eigenbau-Texten, die den Kern der Sache trafen.

Den fulminanten Abschluss bildete Prinzessin Olga als „Cordula Grün“, unterstützt von der Landjugend.