LH Mikl-Leitner eröffnete neuen Kindergarten .

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnete am Freitag den neuen Kindergarten in Hofamt Priel. Im Zuge des Festaktes konnte sie auch Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich an verdiente Bürger der Gemeinde übergeben.