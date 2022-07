Luftballon brachte Besuch aus Holland

Werbung

Vor drei Jahren ließ die damals zehnjährige Valentina Pichler aus Hofamt Priel nichtsahnend einen Luftballon samt Brief steigen. Im tschechischen Karlstejn fiel das bunte Plastik am Boden, und einem holländischen Pärchen am Straßenrand ins Auge, welches sich auf zu einem Campingplatz machte.

Redmen und Ina entschlossen dem Mädchen zuhause in Holland zu antworten. Über den netten Brief der beiden Holländer erfreut, lud sie die heute 13-Jährige prompt nach Österreich ein. Dass sie der Aufforderung tatsächlich nachkommen werden, konnte zu diesem Zeitpunkt keiner erahnen.

Drei Jahre verstrichen, in denen Valentinas Brief aufgrund der Pandemie im Wohnwagen von Redmen und Ina ausharren musste. Doch vergangene Woche war es dann so weit – das Paar machte sich abermals auf nach Tschechien und plante einen Zwischenstopp in Hofamt Priel ein, um das Mädchen persönlich kennenzulernen.

Mit einem derartigen Besuch rechnete Familie Pichler nicht, doch die freundlichen Holländer setzten ein gutes Verhältnis bereits voraus. Als Dankeschön für die weite Reise durften Redmen und Ina sogar eine Nacht im Garten der Familie campen, bevor sie am nächsten Tag nach Hause fuhren. Die Familien verstanden sich auf Anhieb gut und wer weiß – vielleicht gibt es schon bald einen Überraschungsbesuch aus Hofamt Priel im holländischen Woldendorp.

