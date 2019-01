Anton Gruber ist SP-Bürgermeister in Marbach. | privat

Auch wenn die Donauuferbahn aus der Region verschwindet (siehe Artikel oben), bereitet sie der Gemeinde Marbach noch Kopfzerbrechen. Denn wenn die Gleise im Ort abgebaut sind, stimmt der Name der Katastralgemeinde, Krummnußbaum an der Donauuferbahn, nicht mehr.

Bereits Anfang Juni verriet SP-Bürgermeister Anton Gruber gegenüber der NÖN, dass dieses Ortstafel-Dilemma nicht leicht zu lösen ist. Aus verfassungsrechtlichen Gründen ist die Umbenennung von Katastralgemeinden nämlich nicht unproblematisch. Gruber will in dieser Causa die Bevölkerung miteinbinden. Bis Sonntag, 10. Februar, können Marbacher in einer Umfrage auf der Gemeinde-Homepage darüber abstimmen, ob der Ortsteil in „Klein-Krummnußbaum“ umgetauft wird oder andere Vorschläge zur Diskussion stehen.