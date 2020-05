Pläne für den Umbau der Volksschule Persenbeug-Gottsdorf für die Nachmittagsbetreuung gibt es schon. Bis die Baumaschinen anrollen, wird es aber noch dauern. Bevor die Ausschreibung starten kann, muss noch eine Verhandlung über die Bühne gehen. Das Coronavirus zwingt die Projektverantwortlichen, auf die Bremse zu steigen.

„Ohne der Verhandlung macht eine Ausschreibung keinen Sinn. Zuerst brauchen wir das Okay der Kommission“, erläutert Persenbeug-Gottsdorfs SP-Bürgermeister Manfred Mitmasser. Derzeit warte man auf einen neuen Termin, an dem die entsprechende Verhandlung stattfinden kann. „Es läuft in Zeiten wie diesen oft anders. Wir sind schließlich nicht die einzigen, die mit einem Projekt in den Startlöchern stehen“, betont Mitmasser.

Insgesamt befinden sich rund 50 Kinder in der Nachmittagsbetreuung, derzeit erfolgt die Betreuung im Kinderhaus der Volkshilfe. Geplant ist der Zubau eines neuen Raumes über den aktuellen Eingang, wie Hofamt Priels VP-Bürgermeister Fritz Buchberger gegenüber der NÖN berichtet. Die Fertigstellung wäre eigentlich im kommenden Schuljahr vorgesehen. „Wenn der aktuelle Gemeindearzt aus seinen derzeitigen Räumlichkeiten auszieht, nehmen wir zudem einen zweiten Raum dazu“, betont Buchberger, dessen Gemeinde gemeinsam mit Persenbeug-Gottsdorf Schulerhalter des Standorts ist.

Laut seinem Bürgermeister- und Schulerhalterkollegen Mitmasser müsse man wohl eine Übergangslösung andenken. „Das wird in den Gremien besprochen.“