Bezirk Melk: Spritpreis reißt Loch ins Budget

Viele Autofahrerinnen und Autofahrer stöhnen derzeit wieder ob der hohen Spritpreise, besonders Pendlerinnen und Pendler sind betroffen. Die sich ohnehin erhöhenden Preise werden auch noch durch die im Oktober des Vorjahres eingeführte CO2-Besteuerung deutlich verteuert.

„Eine Besserung ist derzeit leider nicht in Sicht“, berichtet Senior-Chef Willibald Hahn. Das Familienunternehmen aus Pöggstall betreibt zwei Tankstellen in Persenbeug-Gottsdorf und Klein-Pöchlarn. Bei der Preisgestaltung sind ihnen aber auch als freie Tankstelle die Hände gebunden: „Wir kaufen zu einem tagesaktuellen Preis ein und müssen diesen natürlich auch so weitergeben“, erläutert Barbara Wurzer-Hahn, die das Unternehmen in mittlerweile vierter Generation führt. An den Zapfsäulen selbst bemerken die Unternehmer bereits Auswirkungen der hohen Preise. „Vollgetankt wird nur mehr selten“ erklärt die Geschäftsführerin. Auch bei den Kundinnen und Kunden macht sich Ernüchterung breit, kostete der Liter Diesel beim Lokalaugenschein doch bereits 1,769 Cent pro Liter.

Barbara Wurzer-Hahn und Willibald Hahn sind auch als Betreiber von den hohen Spreitpreisen negativ betroffen. Foto: Krausam

„Ich brauche das Auto, um zur Arbeit zu kommen, bei uns am Land fährt kein Bus und wenn dann nur für Schüler“, klagt Kunde Leopold Frühwirth sein Leid. Somit seien für ihn und seine Familie Ausflugsfahrten oder gar Urlaube in weite Ferne gerückt. Jedoch auch die Tankstellenbetreiber selbst sind durch die hohen Preise und der damit einhergehenden geringeren Nachfrage mit Umsatzeinbußen konfrontiert, aber nicht nur. Auch die zunehmende Anzahl an E-Fahrzeugen macht sich langsam bemerkbar. „Derzeit überlegen wir, ob am Standort Persenbeug-Gottsdorf eine E-Tankstelle Sinn macht“ erklärt Wurzer-Hahn.

Transportbranche gibt die Kosten weiter

Ganz locker hingegen sieht Franz Bleicher (Bleicher Transporte, Weiten) für seinen Betrieb das Thema „Tanken“. Bleicher ist auch Ausschussmitglied und Bezirksvertrauensobmann für den Bezirk Melk bei der WKO (Transport – Verkehr). Im Eigenbestand befinden sich 42 Lkw, dazu kommen noch 20 Subunternehmer. Beschäftigt sind in seinem Betrieb 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr verbrauchen die Eigenfahrzeuge rund zwei Millionen Liter Diesel und für die Kundinnen und Kunden in halb Europa werden zehn Millionen Kilometer zurückgelegt. „Wir umrunden etwa 200 Mal den Erdball, also rund viermal pro Woche. Betankt werden die Fahrzeuge wöchentlich bei der hauseigenen Tankstelle im Betrieb, die Tanks auf den Lkw fassen rund 1.200 Liter, damit kommen wir eine Woche durch. Nur manchmal muss auswärts getankt werden“, gibt Bleicher Einblick.

Dabei werden vor allem Großkunden (Lebensmittelfirmen) bedient. Warum er ruhig zu diesem Thema spricht: „Der Preis des Kraftstoffes ist für uns nicht schlagend. Steigt der Spritpreis, müssen wir und die nachfolgenden Firmen einfach die Preise erhöhen.“ Und dann stellt er die Frage und liefert gleich die Antwort: „Und wer zahlt dann eben: der Konsument, nur der und kein anderer.“ Dass dabei der Staat kräftig „mitnascht“ will er nur am Rande nennen. Sein Credo: ,,Steigt der Spritpreis, dann muss auch der Fuhrlohn angepasst werden. Fällt dieser, dann kann wieder zurückgeschraubt werden.“ In der Anzahl der Fahrten sieht Bleicher für die kommenden Jahre eine Steigerung und darum müssen wir schon jetzt darauf achten, nicht die Überfuhr zu versäumen.“

Rotes Kreuz muss vermehrt auf Spenden zurückgreifen

Die Kostensteigerungen treffen natürlich auch die Rettungsorganisationen. Allein im Roten Kreuz Niederösterreich werden schließlich rund 300.000 Liter Diesel pro Monat benötigt. „Ein Zentraleinkauf der Treibstoffe dämpft zwar etwas den hohen Zapfsäulenpreis, jedoch nur kurzfristig“, sagt Dominik Gruber, Rotkreuz-Bezirksstellengeschäftsführer. Da man die Teuerung nicht an die Klientinnen und Klienten weitergeben kann, müsse man „vermehrt auf Spendengelder zurückgreifen“. „Aufgrund der einsatzbedingten Strecken ist oft auch eine wirtschaftliche Fahrweise nicht möglich“, gibt Gruber zu bedenken. „Es ist unsere Aufgabe, Menschen zu versorgen und ihnen zu helfen – auch wenn die äußeren Umstände herausfordernd sind“, fügt Sonja Kellner vom Roten Kreuz Niederösterreich hinzu und betont, „ohne Wenn und Aber“ für die Menschen da zu sein. Auch die Florianis sind massiv von der Preisentwicklung betroffen.

„Die hohen Spritpreise wirken sich auf die Feuerwehr natürlich auch fatal aus. Wir sind leider nicht gefeit davor. Uns ist es nicht möglich, das zu beeinflussen. Wir müssen einfach mit, aber bekommen keine Subvention. Das belastet die Kosten der Feuerwehren natürlich“, erklärt Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Anton Jaunecker. Der Kommandant der Gottsdorfer Florianis, Lukas Schöller, geht sogar noch einen Schritt weiter: „Derzeit muss oft schon abgewogen werden, ob gewisse Ausrüstungsgegenstände angekauft werden können“. Schöller lobt jedoch auch die ungebrochene Unterstützung der Bevölkerung und der Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf.