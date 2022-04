Slowakische Präsidentin zu Gast in Melk

Werbung

„Ich dachte erst, es ist ein Fake“, erzählt René Reinmüller. Kein Wunder, stand da schließlich in dem E-Mail, dass die Präsidentin der Slowakei gerne ein Zimmer in der Melker „Residenz“ hätte. Aber es war kein Fake: Zuzana Čaputová verbrachte ihren Familienurlaub in der Wachau, zwei Nächte davon in den Appartements von Reinmüller und Mario Sassmann.

Mit Polizei-Eskorte kamen die Präsidentin, ihre Familie und Bodyguards bei den beiden Gastronomen an. Frühstück, Mittag- und Abendessen genoss das slowakische Staatsoberhaupt – Čaputová ist sei 2019 im Amt – im Melker Rathauskeller. „Sie war sehr bodenständig und freundlich“, sagt Reinmüller. Beinahe unscheinbar – bis auf die Eskorte. „Es war uns eine große Freude und Ehre, sie bei uns begrüßen zu dürfen“, resümiert er.

Der Präsidentin scheint‘s bei Reinmüller, Sassmann und ihrem Team jedenfalls gefallen zu haben: Ins Gästebuch schrieb sie in geschwungener Handschrift auf Englisch: „Sehr nette Menschen, exzellenter Service, wunderschöne Stadt und ein einzigartiges Kloster. Wir haben unseren Aufenthalt hier wirklich genossen. Dankeschön!“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.