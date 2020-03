Die Sportlehrer rufen ihre Schüler per Video dazu auf, auch in der Zeit des „Home-Schoolings“ Sport zu betreiben. Jede Woche gibt es eine neue Herausforderung mit einem Beispielvideo. In der ersten Woche galt es, eine Zeit von 3:10 Minuten bei der "Plankchallenge" zu toppen.

Ein Sportlehrer präsentierte sich beim Beispielvideo als alter Mann mit Wohlstandsbäuchlein und zeigte den Schülern die Übung vor. Fabian Bruckner, Schüler des zweiten Jahrgangs, glänzte dabei mit einer Zeit von 5:05 Minuten. Die Siegerehrung findet wieder bei regulärem Schulbetrieb statt. "Natürlich werden die Schüler auch in den anderen Fächern über verschiedene Lernplattformen mit Materialien versorgt", berichtet Eva Miniböck, Lehrerin an der Neuen Mittelschule in Pöchlarn.