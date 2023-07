Zeit für Neues: Erwin Bros gibt Ausblick in musikalische Zukunft

Ruprechtshofen 45 Jahre hat der Musiker und Komponist Erwin Bros aus Ruprechtshofen in der Musikschule von Neulengbach zweimal pro Woche Gitarre unterrichtet. Ende Juni bereiteten ihm die Schüler einen sehr berührenden Abschied.

„Ich studierte mit den Schülern zum Abschlusskonzert noch den Eagles-Song 'Hotel California' ein. Als großes Dankeschön sangen mir die Schülerinnen und Schüler meinen 2016 komponierten Song 'Ich würd es wagen' mit neuem Text.“ Jetzt hat der bald 70-Jährige wieder mehr Zeit für kreative musikalische Pläne. „Ich möchte den Song ´Leaving on a jetplane ´ von John Denver mit neuem Text auflegen und verhandle gerade wegen der Urheberrechte.“ Bei einem weiteren Song mit dem Projekttitel „Aus eigener Kraft“ feilt er ebenso an Text und Melodie .

In seinem Domizil im 350 Jahre alten Försterhaus in Zwerbach lebt der „große-blonde“ Musiker mit seiner Karin. Umgeben von Naturgarten, zwei Laufenten, alter Scheune, mächtigen Eiben und in absoluter ländlicher Idylle. „Eigentlich wollte ich nie Musik unterrichten, sondern nur Pop-Star werden“, scherzt der gebürtige St. Gottharder. Aber dann zeigt seine Biographie sowohl als Lehrer als auch als Musiker große Erfolge.

Mit dem Song „Luca“ schaffte er es auf Platz 1 in den belgischen Charts. Zwei Nummern kletterten bis auf Platz 2 der Ö3-Hitparade. Viele Jahre war er mit seiner Band „Die Geschworenen“ unterwegs. Er spielte am Donauinselfest, lief im Powerplay auf rot-weiß-roten und internationalen Radiostationen und stand hunderte Male live auf der Bühne. In seinem Zwerbacher Refugium sammelt er Kräuter, hackt Buchenholz, mäht die Naturwiese mit der Sense, komponiert Lieder und verbringt viel Zeit mit seiner Langzeitliebe Karin. „Wir düsen gemeinsam auf dem Rennrad durch die Region, baden in der Erlauf und füttern die Laufenten.“ Ab und zu geht es ins steirische Weiz, in die Heimat von Karins Eltern. Am Heimweg haben die beiden Honig, Schnaps und Kürbiskernöl vom Schwiegerpapa mit dabei. Zwei besondere Leistungen prägen seine Lebensgeschichte: Mit dem Song „Viel zu schnell unterwegs“ erhielt er den Staatspreis für Verkehrssicherheit und beim Mostviertel-Festival intonierte er das Biedermeier-Lied von Benedict Randhartinger „Wenn ich in deine Augen seh“ im Zeitgeist der 2000-er. Jetzt blickt er immer wieder gerne in die Augen seiner Karin und genießt die feinen Kräutertees am Holzbankerl hinterm geschichtsträchtigen Försterhaus in Zwerbach Nummer 1.