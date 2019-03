Mit dem Beginn der Marillenblüte entfaltet die Wachau rechtzeitig zum Frühlingsstart ihre gesamte Pracht. Die Marillenblüte ist aber nur eine der vielen Sehenswürdigkeiten in der Wachau. So machten sich der ehemalige Stiftsgymnasium-Schüler Erwin Uhrmann und seine Frau Johanna, eine gebürtige Wieselburgerin, auf, um 111 Orte in der Wachau, die „man gesehen haben muss“, zu besuchen und in Buchform abzubilden.

Dabei ging es den beiden Autoren um außergewöhnliche und weniger bekannte Geschichten. „Wir haben jeden Stein in der Wachau umgedreht. Und sind etwa über einen Tipp auf Laurent Deléglise, den Al Capone der Wachau, gestoßen“, schmunzelt Johanna Uhrmann.

Im Rahmen der Recherche zeigte auch Pater Martin bisher Unentdecktes vom Stift, Ursula Strauss ihren Lieblingsort. Sogar „Mariandl“ Waltraut Haas und Marcus Strahl erzählten über die gemeinsamen Bühnenarbeiten in Weißenkirchen.

Im Buch von Erwin und Johanna Uhrmann gibt es nicht nur für Touristen und Wachauliebhaber Neues zu erfahren, sondern auch für Einheimische. So können diese beispielsweise herausfinden, dass Emmersdorf in Sigmund Freuds Traumdeutung eine Rolle spielt oder die Wachau mit einem Landstrich in den USA verwandt ist.

Sehnsuchtsorte entlang des Donaustroms

Die Recherchearbeit für das zweite Werk der Autoren in der Reihe „111 Orte“ dauerte ein ganzes Jahr, das Paar entdecke auch für sich selbst Sehnsuchtsorte. „Für mich sind das die Weinterrassen, wo sich die Smaragdeidechsen tummeln. Da habe ich das Gefühl, dass ich an einem fernen Ort bin und das finde ich beruhigend“, meint Erwin Uhrmann. Für seine Frau ist es das Lichtkunstwerk von Siegrun Appelt zwischen Niederranna und der Burg Oberranna.

Tipp: Am Donnerstag, 28. März, findet um 19 Uhr im Kolomanisaal des Stiftes Melk die Erstpräsentation des Buches „111 Orte der Wachau“ statt.