Überfall von Ybbser im Zug nach Italien kein Einzelfall

Werbung

Die Schilderungen eines 76-jährigen Ybbsers, der im Nachtzug nach Venedig vermutlich zwischen Tarvis und Udine im November ausgeraubt wurde (die NÖN berichtete), weckten die Erinnerung eines Bergländers an seine Italien-Zugreise mit Freunden nach Livorno im Sommer. Er zeigt sich froh darüber, dass die NÖN dieses Thema aufgegriffen hat, kritisiert dabei aber die ÖBB. „Ich hoffe, bei den ÖBB unternimmt man endlich etwas dagegen, bisher scheint man es ja einfach hinzunehmen. Eine Nachtzugfahrt nach Italien ist mit einem hohen Finanz- und Sicherheitsrisiko behaftet. Überfälle sind gang und gäbe“, ärgert sich der Bergländer.

Er wurde Ende August im Nachtzug von Wien nach Livorno kurz nach der österreichischen Grenze ausgeraubt. Damals waren insgesamt 30 Liegeabteile betroffen. „Der Vorfall ereignete sich binnen zwei Stunden, auch das ÖBB-Personal hat nichts bemerkt. Am nächsten Morgen fehlte rund zwei Drittel der Reisenden das Bargeld“, erzählt der Italien-Reisende. Wie auch der Ybbser vermutet er, dass die Täter mit Betäubungsgas gearbeitet haben. Erschüttert war der Urlauber in der Folge aber vom Vorgehen der ÖBB. Diese erklärte sich als nicht zuständig und verwies an die Polizei. „Weder wurden von den Gästen Daten und Schaden aufgenommen, noch die Polizei informiert“, ärgert sich der Mann, dass die ÖBB auch jegliche Schadenersatzforderung ablehnten.

Aufgrund der neuerlichen NÖN-Anfrage zu Vorfällen in Nachtreisezügen nach Italien verspricht ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif, dass man „der Thematik intensiv nachgehen“ werde. Die ÖBB-Konzernsicherheit stehe diesbezüglich auch bereits in engem Austausch mit österreichischen und italienischen Behörden sowie der italienischen Konzernsicherheit. „Uns wurde zugesagt, dass die italienische Polizei vermehrt in den Zügen streifen und kontrollieren wird“, betont Seif. Zusätzlich werde das Unternehmen Newrest, welches für die Sicherheit in Nachtzügen verantwortlich ist, angewiesen, Reisende darauf aufmerksam zu machen, dass beide Schließmechanismen in den Schlafwagenabteilen für ausreichenden Schutz sorgen, ein Mechanismus sei laut ÖBB zu wenig.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.