Dritter Platz bei Lyrik-Bewerb für Magdalena Artner

Die Schülerin Katja Lechner wurde beim fünften Lyrik-Preis der Landwirtschaftlichen Fachschulen Niederösterreich für ihre sprachliche Ausdrucksweise ausgezeichnet und erreichte unter 200 Einsendungen den dritten Platz. „Mit der Ausrichtung der Preisvergabe ist es gelungen, die sprachlichen Talente der jungen Autorinnen und Autoren der Landwirtschaftlichen Fachschulen zu fördern“, sagt Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die den Preisträgerinnen und Preisträgern per Videoschaltung gratulierte.

Der große Andrang beim Bewerb imponierte Organisator Martin Schmid: „Ein besonderer Ansporn war offenbar der rasante Aufschwung der Lyrik in letzter Zeit, denn über 200 Schülerinnen und Schüler sandten ihre Gedichte ein“, erzählt er. Auch durch die überraschende Vergabe des Nobelpreises für Literatur an eine Lyrikerin vor zwei Jahren habe das Interesse an der Lyrik deutlich zugenommen, vermutet er.

Die Auswahl der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgte durch eine Jury durch Schulinspektorin Agnes Karpf-Riegler, Autor Rudi Weiß, Autor Wolfgang Kühn und Cornelia Sterkl von der Landjugend Niederösterreich. Bis zu fünf Gedichte konnten eingereicht werden, wobei die poetische Form der lyrischen Texte frei gewählt werden konnte – vom klassischen Sonett mit fünfhebigen Jamben über den Limerick bis zum freien Vers und konkreter Poesie war alles erlaubt.

