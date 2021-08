90 Jahre, 90 Geschichten: Maria Haydn wurde 1938 als Siebenjährige mit ihren Eltern aus ihrem Heimatort Edelbach im Waldviertel vertrieben.

ALLENTSTEIG, PYHRA Kindheit in Dorf, das verschwand: Buch über Mutter

In 90 fiktiven Erzählungen eröffnet ihr Sohn Wolfgang Haydn einen wirklichkeitsgetreuen Blick auf das dörfliche Leben der 1930er-Jahre. Dialektausdrücke wie „Viecha“ oder „Rotzmensch“ verleihen den Erzählungen zusätzliche Authentizität. Für seine realistische Erzählweise hat der Autor bereits einige Komplimente erhalten. „Viele Leser haben mir mitgeteilt, dass sie sich durch meine Geschichten in diese Zeit hineinversetzt fühlen. Das freut mich sehr“, erzählt der Autor gegenüber der NÖN.

Aber nicht lediglich das alltägliche Dorfleben wird beschrieben: Der Untertitel „Geschichten aus der gestohlenen Heimat“ verweist auf ein weiteres Hauptthema des Buches. Um einen Truppenübungsplatz errichten zu können, mussten zur Zeit des Nationalsozialismus beinahe 7.000 Menschen im Zuge von Zwangsaussiedlungen ihre Heimat verlassen – darunter auch Haydns Mutter Maria. Mit ihren Eltern zog die damals Siebenjährige nach Kilb. „Die Thematik ist sehr interessant, auch wenn das Buch primär als Geschenk für meine Mutter gedacht ist“, bemerkt Haydn.

An Geburtsort der Mutter erinnern

Der Verlag, in dem das Buch erschienen ist, hat seinen Sitz passenderweise im Waldviertel – wenn auch nicht in Edelbach. „Von Edelbach steht heute nur noch ein Kirchturm“, informiert der Autor. „Mit dem Buch möchte ich aber an den Geburtsort meiner Mutter erinnern.“ Maria Haydn lebt heute in Seeben in der Gemeinde Hürm.