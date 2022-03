Statt Verkauf Nachnutzung: Planänderung für Sooßer Schloss

Als im Jahr 2019 die Übersiedlung der landwirtschaftlichen Fachschule Sooß nach Pyhra bekannt wurde, wälzte die Gemeinde umgehend Pläne über die mögliche Nachnutzung des Schlossgebäudes. Bis voraussichtlich 2023 soll die Schule nach in Sooß beheimatet sein, dann ist die Übersiedlung geplant. Galt bisher der Verkauf des Gebäudes als realistisch, haben sich laut NÖN-Information die Pläne des Eigentümers, dem Land Niederösterreich, aber geändert. So ist der Kauf vorerst vom Tisch, dafür plant das Land Niederösterreich eine Nachnutzung des Gebäudes. Dies bestätigt auch das Büro von Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. In welche Richtung diese Nachnutzung gehen könnte, ist derzeit aber noch völlig geheim.

Im Büro von Teschl-Hofmeister verweist man auf NÖN-Anfrage auf einen „baldigen Gesprächstermin“, um die Öffentlichkeit über die weitere Entwicklung zu informieren. Keine Informationen über die mögliche Nachnutzung hat auch der Hürmer ÖVP-Bürgermeister Johannes Zuser: „Ich habe dazu bisher keine Information.“

