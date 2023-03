Verdacht auf Giftköder im Dogsland Mank

Die Betreiber der Hundefreilaufzone „Dogsland“ sind besorgt: Vergangenen Donnerstag fand ein Besucher drei Stück Putenfleisch á 400 Gramm in der Wiese des Grundstückes. „Heute wurden 3 Stücke Putenfleisch (ca. 400g pro Stück) im Dogs Land Mank gefunden. Wir haben es natürlich sofort der Polizeistelle Mank gemeldet, da wir uns nicht sicher sind, wer es hinterlegt hat. Und natürlich wissen wir auch nicht, was die Absicht dahinter war - aber wir schätzen, definitiv keine freundliche", heißt es in einem Facebook-Posting von Donnerstag, 11:30 Uhr. Auf den ersten Blick sei dem Finder allerdings keine Manipulation am Fleisch aufgefallen.

Vom Bezirkspolizeikommando Melk heißt es ebenfalls, es wären weder scharfe Gegenstände, noch Gift im gefundenen Fleisch entdeckt worden. „Wir sehen im gefundenen Material aktuell keine Gefährdung durch scharfe Gegenstände oder Gift, werden den Fall aber an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. Diese wird entscheiden, ob der Fall weiter untersucht werden soll“, sagt Thomas Heinreichsberger vom BPK Melk.

Dogsland-Gründer Mark Glück möchte ab sofort tagsüber und auch in der Nacht vermehrt Kontrollgänge durchführen. „Bisher sind wir ungefähr zwei oder drei Mal am Tag gegangen, ab jetzt werden wir wesentlich öfter und auch in der Nacht kontrollieren“, sagt er.

Weiterhin Ärger um Eintritt

In ihrem Facebook-Posting erinnern die Betreiber erneut an den Eintritt von einem Euro, der pro Tag für die Freilaufzone entrichtet werden soll. „Noch eine letzte Bitte: Lasst es sein, immer vereinzelt 1-/ 2-/ 5-Cent Stücke in die Kasse zu werfen! Der Eintritt beträgt noch immer 1 Euro“, heißt es weiter im Posting.

