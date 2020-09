„Ich hab‘ immer schon ganz gern mal ein Glas Wein getrunken“, schmunzelt Gerhard König, als er mit einem Ruck die Weinflasche öffnet.

Grünlich-gelb funkelt der Grüne Veltliner – seinen Ursprung hat dieser edle Tropfen im ersten Musterweingarten am Hochrain in Emmersdorf, direkt vis-à-vis von seinem Haus in Gossam. Von Königs Terrasse aus kann man die Weinreben sehen. „Das war unsere Jungfrauenernte 2018“, informiert er.

„Vor 120 Jahren wurde bei uns Weinbau betrieben. Als mein Vater 1964 unser Haus in Gossam errichtete, gab es noch die für den Weinanbau typischen Steinterrassen.“Gerhard König

König ist der Obmann des vor vier Jahren gegründeten Vereins Oberwachau. Aktuell zählt er neun Mitglieder, die Prämisse des Vereins ist es, die Landwirtschaft, den Tourismus und die Kultur in der Gemeinde Emmersdorf zu fördern.

Gelingen soll das, indem das Vereinslogo eine Marke mit Wiedererkennungswert für Produkte aus Emmersdorf werden soll. Ein weiteres Ziel ist, den Weinbau in der Gemeinde wiederzubeleben. „Vor 120 Jahren wurde bei uns Weinbau betrieben. Als mein Vater 1964 unser Haus in Gossam errichtete, gab es noch die für den Weinanbau typischen Steinterrassen“, berichtet er.

Der Musterweingarten war dabei nur der Anfang. Insgesamt wurden rund 50 Hektar von Ackerland auf Weinfluren umgewidmet. Hier sollen in Zukunft nach den Richtlinien für „biologischen Anbau“ Trauben für den sogenannten Donauveltliner und den Donauriesling, beides pilzwiderstandsfähige Rebsorten, wachsen. Unterstützt wird der Verein dabei von Winzer Armin Huber aus Strass (Bezirk Krems-Land), er kontrolliert regelmäßig die Reben und übernimmt die Weinproduktion, sobald die Ernte reif ist.

Investieren und selbst anpacken ist möglich

König ist jetzt auf der Suche nach Hobby-Winzern: Mit seinem Modell „Adoptiere einen Weingarten“ können Weinliebhaber ihren eigenen Wein in Emmersdorf herstellen lassen.

„Die Interessenten bringen Kapital ein und erhalten dieses in Form von Wein wieder zurück. Einen Hektar Wein auszupflanzen kostet je nach Sorte rund 20.000 Euro, das entspricht etwa 38.000 Euro in Flaschen“, rechnet er vor. Selbst im Weingarten anzupacken ist möglich. Für Ernteausfälle gibt es keine Entschädigung.

Mehr Infos unter 0650/2603226.