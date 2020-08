In den Sommermonaten kommt er traditionell aufs Tapet: der Melker Hauptplatz. Kommt die Sonne hervor, tun es schließlich auch die Menschen. Die für Wirtschaft und Tourismus zuständige VP-Stadträtin Ute Reisinger freut sich über die Besucher, Touristen und Einheimische, die in der Altstadt unterwegs sind.

„Es ist so toll, dass sich auch trotz der Coronakrise etwas tut“, strahlt sie, „das ist auch dem Verein ‚Zunftzeichen‚ mit ihrem ‚Sommerplausch’ mit Musik in der Altstadt zu verdanken.“ Sie kennt aber auch die Kritik, die betreffend den Hauptplatz immer wieder laut wird.

Lange verweilen sollte man dort nämlich nur mit ausreichend Sonnenschutz „Wir wissen um die Hitzeproblematik“, betont Reisinger. Um schattige Plätze zu schaffen, wurden zwar Bäume gesetzt – diese sind aber mittlerweile „ausgewachsen“ und sorgen nicht für allzu viel Schutz vor den Sonnenstrahlen.

„Die Bäume werden nicht mehr größer. Wir arbeiten aber bereits an einer Grünraumstrategie innerhalb des ganzen Ortsgebiets. Hauptplatz inklusive“, verrät die Stadträtin. Auch für die „Hitzesituation“ gäbe es bereits die ersten Entwürfe. „In Zusammenarbeit mit ‚Natur im Garten’ wollen wir mittels Begrünung und Beschattung die Steinflächen reduzieren. Auch das Element Wasser wird eine Rolle spielen“, führt Reisinger weiter aus.

Auch die Bevölkerung soll in die Neugestaltung miteingebunden werden. Und zwar mit der neuen Umfrage der Stadtgemeinde. Bis Sonntag, 6. September, können die Melker online unter stadt-melk.at/umfrage oder per Fragebogen im Rathaus an der Umfrage teilnehmen. Die gesammelten Ergebnisse gelten als Grundlage für Förderprojekte im Stadterneuerungsprozess. „Was den Melkern wichtig ist, wollen wir damit herausfinden“, betont Reisinger.

Johannes Haselsteiner von der Melker Radlobby weiß schon, was ihm auf den Herzen liegt – oder besser: ein Dorn im Auge ist. Nämlich die Parkplätze am Hauptplatz.

„Die Radlobby sieht sich auch als die Stimme der Fußgänger. Die neuen Radabstellanlagen am Hauptplatz sind zwar super, aber sie stehen leider in der Fußgängerzone, die ohnehin nicht sehr groß ist. Da hätte man ruhig einen Parkplatz wegnehmen können. Aber da traut man sich noch nicht drüber“, gibt der Melker zu Bedenken.

Dabei würden laut Haselsteiner auch die Schanigärtenbesucher davon profitieren. „Deren Gäste schauen sich sicher nicht gern die Auspuffe der Autos an.“ Die werden sie sich aber noch länger ansehen müssen, wie es scheint. „Bezüglich den Parkplätzen ist derzeit keine Veränderung geplant“, so Reisinger.