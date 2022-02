Erstes Jubiläum für Henry Laden in Neumarkt

Vor einem Jahr öffneten sich seine Türen zum ersten Mal: Die vom Roten Kreuz betriebene Secondhand-Boutique, der Henry Laden, hat es sich am Neumarkter Kirchenplatz zum Ziel gesetzt, Familien in der unmittelbaren Umgebung unter die Arme zu greifen, wenn Not am Mann ist.

„Wir bieten gut erhaltene Kleidung, öfters auch Markenware, aber auch teilweise Accessoires wie Taschen oder Schuhe, sowie Geschirr, Kleinmöbel und Spielsachen zu einem sehr günstigen Preis“, erklärt Hannes Haberfellner, Ybbser Rotkreuz-Bezirksstellengeschäftsführer. Sämtliche Gegenstände sind Spenden der Bevölkerung und bekommen so ein zweites Leben eingehaucht. Der eine oder andere findet dabei sogar selbst ein Schnäppchen, denn einkaufen kann im Henry Laden jedermann.

Donnerstags werden Sachspenden angenommen

„Mir ist besonders wichtig zu betonen, dass wir sehr dankbar sind, wenn wir gute, gebrauchte Gegenstände bekommen“, sagt Haberfellner. „Aber bitte diese ausschließlich am Sachspendenannahmetag abgeben. Dieser ist immer donnerstags von 9 bis 15 Uhr.“ Er legt den Fokus im NÖN-Interview darauf, weil zuletzt 34 Kartons mit Büchern vor dem Laden abgestellt wurden. Eine tolle Sache – wären die Spenden nicht der Witterung ausgesetzt gewesen. „Sie mussten leider im Altstoffsammelzentrum entsorgt werden“ berichtet er.

Das Engagement der Ehrenamtlichen und die Spendenfreudigkeit der Bevölkerung im Henry Laden kommen vor allem Familien aus der Umgebung zugute. „Während der Pandemie haben viele durch Kurzarbeit oder gar Kündigung weniger Geld zur Verfügung haben“, berichtet der Bezirksstellenleiter. Insgesamt sei aber durch Corona kein signifikanter Anstieg der Bedürftigkeit zu bemerken.

