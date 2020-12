NÖN: Seit 1970 sind Sie Parteimitglied, im Dezember 2017 haben Sie nach 20 Jahren im Gemeinderat das Stadtratsmandat an Martin Sommer abgetreten. Aber erst im Vorjahr wurden Sie als Parteivorsitzender der SPÖ Mank wiedergewählt. Warum treten Sie nun spontan zurück?

Anton Hikade: Es war die Freude und Genugtuung über den Erfolg des von mir initiierten „Krumpen-Buchs“. Bürgermeister Martin Leonhardsberger (VP; Anm.) hat dem Autorenteam um Leopold Eigenthaler zugesagt, die Einnahmen, die über die Entstehungskosten hinausgehen, behalten zu können. Es entwickelte sich der Plan, einem sozialen Zweck in Mank zu spenden. Wir einigten uns auf meinen Vorschlag für den Verein „Lichtblick“. Der durch Corona heuer entfallene Adventmarkt des Vereins wird durch einen ansehnlichen Geldbetrag des Autorenteams sicher übertroffen. Im nächsten Jahr werden die Einnahmen der restlichen der 600 aufgelegten Bücher nochmals zur Gänze dem Verein gespendet.

„Bildung, Gesundheit und Soziales sind auch in Mank Kernthemen der sozialdemokratischen Gemeindevertreter.“ Anton Hikade

Ihnen war die Aufarbeitung der Geschichte der Gemeinde Mank immer ein besonderes Anliegen. Wie kam es dazu?

Hikade: Leider ist in der alten „Gemeinde-Chronik“ aus 1976 von der Zwischenkriegszeit und den beiden Weltkriegen fast nichts zu finden. Um das Geschehene glaubhaft für die Nachwelt zu dokumentieren, entstand bereits 2012 das „Zeitzeugenbuch“. Darin erzählen Zeitzeugen aus Mank berührend ihre erlebte Geschichte vor und nach dem Krieg. So wurde auch die „Hitler-Zeit“ und der „Dollfuß-Platz“ medial zum Thema. Aber erst das noch in Arbeit befindliche „Stadtbuch Mank“ wird die Entwicklung zur Stadtgemeinde lückenlos darstellen.

Welche Themen waren Ihnen persönlich noch wichtig?

Hikade: Bildung, Gesundheit und Soziales sind auch in Mank Kernthemen der sozialdemokratischen Gemeindevertreter. Das heißt ganz konkret, auch den Kindergarten zur ersten Bildungseinrichtung auszubauen. Wenn im nächsten Herbst die in Bau befindlichen Räumlichkeiten des Kindergartens bezugsfertig sind, kann endlich an einem Ort eine ganztägige Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr angeboten werden. Die Vereinslösung der „Schmetterlingsgruppe“ und die dortigen Pädagoginnen erhalten dadurch bei der Gemeinde einen sicheren Arbeitsplatz. Besondere Randzeiten können wie bisher von Tagesmüttern abgedeckt werden. Momentan haben uns die Anrainergemeinden mit dem „Ärztenetzwerk“ überholt, aber die erforderliche Ausrüstung hat die „Gruppenpraxis Mank“ bereits von der Gemeinde erhalten. Mank ist historisch für gewachsene und moderne, zentrale Einrichtungen bekannt. Für persönliche Schicksale konnte ich vor Jahren die Beratungsstelle „Rat und Hilfe“ der Caritas und den mobilen „soogut-Sozialmarkt“ in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister erreichen.

Was geben Sie Ihrer Nachfolgerin als SP-Parteivorsitzende mit?

Hikade: Macht weiter das Beste aus beiden Welten, so wie es Schwarz-Rot seit Jahrzehnten für die Bevölkerung von Mank tut.

Irschik ist neues Gesicht der SPÖ Mank

Leitet in Zukunft die Geschicke der SPÖ Mank: Petra Irschik. SPÖ

Mit einer kurzen Unterbrechung 2019 war Anton Hikade seit 2002 Stadtparteivorsitzender der Manker Sozialdemokraten. Mit Jahresende übergibt er die Funktion nun an Petra Irschik. „Viel Erfolg!“, wünscht Hikade seiner Nachfolgerin. Im Gemeinderat sitzen für die SPÖ derzeit Martin Sommer und Herbert Zierlich.