Donauuferbahn: Darum zieht sich Initiative-Gründer zurück

NÖN: Zuletzt gab es Rückschläge im Kampf um die Revitalisierung der Donauuferbahn. Waren die Bürgermeister-Resolution und das „Machtwort“ Schleritzkos die Gründe für Ihren Rückzug?

Wolfgang Hnat: Nein, ich bin der Meinung, dass die regionale Ebene bei so überregionalen Themen wie der Donauuferbahn zwar positiv unterstützen kann, aber wie in diesem Fall selbst bei Widerstand keinen Stopp erzielen darf. Bei der Donauuferbahn geht’s um einen potenziellen Wirtschafts- und Tourismusboost. Da geht’s nicht nur um Schotter, sondern auch um Holztransporte und vieles mehr. Die Bürgermeister denken dafür zu regional, was auch ihr Job erfordert. Dieses Thema ist laut öffentlichem Recht Bundessache. Ich kann daher auch das Argument von Landesrat Schleritzko verstehen, die Bahn nicht selbst führen zu wollen. Die Frage ist, wieso nimmt man im zuständigen Umweltministerium die Bahn nicht wieder um den genannten Symboleuro an? Und: Ich arbeite im Familienbetrieb mit, studiere Architektur und deshalb fehlt es vor allem an Zeit.

Sie wohnen in Wien, haben aber die Initiative zur Rettung der Bahn im Bezirk Melkgegründet. Wieso eigentlich?

Hnat: Meine Großeltern wohnen in Persenbeug. Ich war sehr oft in meiner Kindheit dort und versuche aktuell, mindestens jede zweite Woche bei ihnen zu sein. Da ich mir aktuell eine Zukunft dort vorstellen kann und die mit meiner ehemaligen HTL-Kollegin Elisa Georgieva verfasste Diplomarbeit gezeigt hat, dass eine Donauuferbahn auch regional mittels Bahnhofsarealentwicklung viel bewirken könnte, wollte ich dies gemeinsam mit den Bürgern erreichen.

Seit Weihnachten läuft eine Petition für eine neue Donauuferbahn, 607 Unterstützter zählt sie aktuell. Glauben Sie daran, dass das Projekt noch auf Schiene kommt?

Hnat: Ich glaube weiterhin an das Projekt, aber nicht an die Petition. Ich war immer der Meinung, dass zuerst ein fertiges Projekt samt Kerndaten auf dem Tisch liegen muss, bevor eine Petition gestartet wird. Ich habe die Entscheidung, sie jetzt schon zu starten, nicht mitgetragen und wurde leider auch erst im Nachhinein informiert. Es wäre meiner Meinung nach sinnvoller gewesen, zuerst eine Vision zu präsentieren und dann damit die Bürger anzusprechen. Meine Sorge ist, dass die fehlende Vision dazu führt, zu wenige Unterschriften zu erreichen.

