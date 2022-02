Hoffmann vom Roten Kreuz Melk: „Aufhören wollt‘ ich nie, nein“

NÖN: Die Melker Rotkreuz-Bezirksstelle feiert 120 Jahre,Sie sind schon über 30 Jahre dabei. Wie kamen Sie eigentlich zur roten Jacke?

Herbert Hoffmann: Ich wurde in Wien geboren und bin bei meiner Arbeit bei den Bundesbahnen viel in Österreich unterwegs gewesen. Nachdem ich mir einen Nebenwohnsitz in Niederösterreich gesucht hatte, war die Frage, was ich hier in meiner Freizeit mache. Und da ich etwas Sinnvolles machen wollte, bin ich zum Roten Kreuz gegangen.

Wie war das damals?

Hoffmann: Als ich im Oktober 1991 anfing, war ich 50 Jahre alt und der Älteste im Team. Man kann das Rote Kreuz von damals überhaupt nicht mit heute vergleichen. Heute gibt’s so viele Bereiche, Strukturen, die neue Dienststelle. Früher hatten wir ja auch noch die graue Felduniform an, nicht die rote Jacke.

Haben Sie die Uniform noch?

Hoffmann: Ja, den Pullover hab’ ich noch (lacht)!

Sie sind Bezirksstellenfachreferent für Gesundheits- und Soziale Dienste, hatten aber schon viele Funktionen inne.

Hoffmann: Das stimmt. Ich war neben dem Roten Kreuz auch im Melker Gemeinderat, erst im Sozialausschuss und dann für das Krankenhaus zuständig. Ich hab‘ das „Essen auf Rädern“ eingefädelt, bei der Premierenfahrt 1999 wurden rund 20 Mahlzeiten ausgeliefert, heute sind es alleine in Melk 90. Später habe ich die Servicestelle für Gesundheits- und Soziale Dienste aufgebaut. Seit 2001 bin ich Mitglied der Bezirksstellenleitung, fünf Monate war ich interimistischer Leiter, die längste Zeit, von 2003 bis 2021, Stellvertreter.

Beim Roten Kreuz ist man immer nah am Menschen dran – das heißt aber auch bei Katastrophen und Tragödien. Gab es einen Moment, wo Sie aufhören wollten?

Hoffmann: Aufhören wollt‘ ich nie, nein. Natürlich gibt‘s Einsätze, die man nie vergisst. So wie etwa das Zugunglück 1993 in Melk, das drei Tote und 21 Verletzte forderte. Ich war damals das erste Blaulichtfahrzeug an der Unfallstelle. Aber an’s Aufhören hab’ ich wirklich nie gedacht. Und so lang es geht, mach‘ ich auch weiter.

Die Pandemie ist eine Herausforderung für die Einsatzkräfte. Wie erleben Sie sie?

Hoffmann: Privat setze ich auf Vorsicht und warte schon auf den vierten Stich. Das Soziale geht mir aber schon sehr ab. Im Dienst merke ich es persönlich nicht so wie etwa die Kollegen beim RKT-Dienst: Unsere Blutspendeaktionen liefen auch trotz Corona gut weiter.

Das Rote Kreuz lebt vomEhrenamt. Warum ist es so schwer, Freiwillige zu finden?

Hoffmann: Ich denke, viele möchten sich nicht mehr so „binden“. Für mich war – und ist – das Rote Kreuz eine tolle, weltumspannende Gemeinschaft.

