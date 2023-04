Jubiläum für Lastkrafttheater: Zehnmal Kultur to go, bitte!

NÖN: Zehn Jahre Lastkrafttheater – wie hat sich dieses besondere Kulturangebot entwickelt?

David Czifer: Max Mayerhofer und ich haben das Lastkrafttheater 2013 gegründet, um ein barrierefreies Kulturprojekt zu schaffen, das direkt zu den Menschen kommt. Wir dürfen nun schon seit zehn Jahren unterwegs sein, um Theater, Lachen und Komödie direkt vor die Haustüren der Menschen zu bringen. Als erstes Stück haben wir „Der Weibsteufel“ von Karl Schönherr ausgewählt, das wir sehr gerne gespielt haben.

Wie hat sich das Lastkrafttheater über die Jahre verändert?

Max Mayerhofer: Seitdem sind wir von elf Aufführungen im Jahr 2013 auf über 31 Aufführungen in Wien und Niederösterreich gewachsen und durften bereits ganz Ostösterreich unsicher machen. Außerdem sind wir auch bei der Anzahl der Team-Mitglieder gewachsen, mittlerweile waren wir auch schon zu siebt auf der Bühne und durften bereits über 259 Vorstellungen zu unserem Publikum liefern.

Dieses Jahr wird „Ein seltsames Paar“ auf die Bühne gebracht. Warum fiel die Entscheidung auf dieses Stück?

Czifer: Wir haben uns mit der Turbokomödie von Neil Simon für einen der bekanntesten Komödienautoren Amerikas entschieden, weil wir die Rollen von Oscar und Felix einfach einmal spielen und dem Publikum und uns zum Jubiläum einen ganz besonderen Lacherfolg schenken wollten.

Mayerhofer: Die beiden Hauptrollen, Oscar und Felix, sind einfach zwei wunderbare Rollen, die jeder Komödiant einmal gespielt haben sollte.

Worum geht’s?

Mayerhofer: „Ein seltsames Paar“ ist eine wunderbare Komödie über die Freundschaft und hat so eine Verbindung zum Lastkrafttheater und zu unserer Arbeit. Ohne unsere Freundschaft, die sich über die Jahre entwickelt hat, wäre das Lastkrafttheater heute nicht das, was es ist.

Czifer: Felix wird von seinem Freund Oscar nach dessen Scheidung bei sich aufgenommen. Doch was am Anfang aussieht wie eine ganz normale Männer-WG, entpuppt sich bald als eheliches Panoptikum: Felix beginnt mit allen erdenklichen Desinfektionssprays und Putzutensilien Oskars Wohnung gnadenlos umzukrempeln und auf den Kopf zu stellen. Als Oskar seinen Freund Felix schließlich hinauswirft und die Zweck-WG für beendet erklärt, nehmen die Verwechslungen ihren Lauf, denn Felix landet geradezu auf dem Sofa der gutaussehenden Schwestern von nebenan, auf die bereits Oskar ein Auge geworfen hat … Es wird also turbulent!

Seit wann laufen die Proben dafür?

Mayerhofer: Die Proben laufen seit Mitte Februar, wir versuchen, immer möglichst detailliert in Mödling im Proberaum zu proben, bevor es dann nach St. Pölten auf den Lkw geht.

Worauf kann sich das Publikum freuen?

Czifer: Das Publikum kann sich auf eine rasante und äußerst unterhaltsame Komödie mit Musik freuen, die Besucherinnen und Besucher werden unter der tollen Regie von Nicole Fendesack und von unserem Ensemble ins New York der 80er-Jahre entführt.

Mayerhofer: Wir freuen uns schon sehr auf die Premiere und das Publikum in Ybbs! Schauen Sie sich das an!

