Kammerer über Auftritt in Melk: "Freue mich auf Wahnsinns-Stimmung"

NÖN: Sie treten demnächst mit Texta sowie Yasmo & der Klangkantine in der Melker Wachauarena auf. Worauf kann sich das Publikum freuen?

Jakob Kammerer: Also auf eine gewaltige Ladung an textlicher Raffinesse und dicke Beats. Auf richtig gute Musik und auf eine Wahnsinns-Stimmung! Es ist für mich wirklich eine extreme Ehre, den Abend mit diesen beiden Acts zu teilen, die die Musik in Österreich und das Bewusstsein schon so lange und stark prägen.

Ihre neue Single heißt „Der Knecht, sie zu ringen“. Worum geht‘s denn dabei?

Kammerer: Um einige Umstände in der Musiklandschaft, bzw. -industrie, die ich für grobe Missstände halte. Etwa die prekäre Situation vieler Musikschaffenden und Honorardebatten. Oder darum, warum bei Musikpreisen Verkaufszahlen und dergleichen eine wichtige Rolle spielen, wo es doch um die Kunst gehen sollte.

Arbeiten Sie gerade auch an weiteren Projekten?

Kammerer: Ja, im Juni kommt die nächste Single mit dem Titel „Neuer Stil, neues Glück“.

