NÖN. Es ist das erste Mal, dass der komplette Gottesdienst ausgesetzt ist. Was raten Sie Gläubigen, für die der Besuch der Messe zu einem wichtigen Wochenprogramm gehört?

Abt Georg Wilfinger: Das ist zweifelsohne eine einmalige Situation. Andererseits hat es in der langen Geschichte der Kirche, aber genauso in der Geschichte des Stiftes, auch andere Krisenzeiten gegeben, in denen die Feier des Gottesdienstes massiven Einschränkungen ausgesetzt war. Auch in der aktuellen Situation wird in unserem Kloster Liturgie gefeiert, aber eben in einer reduzierten Form – ohne Gemeinde, um niemanden zu gefährden, und unter Einhaltung aller behördlichen Vorschriften, auch in Stellvertretung für alle, die gerne an Gottesdiensten teilnehmen würden, aber jetzt keine Möglichkeit dazu haben. Sie alle sind in die Gebete eingeschlossen.

„Je konsequenter wir jetzt handeln, desto schneller werden wir über die Krise hinwegkommen. Wir alle tragen Verantwortung.“ Abt Georg Wilfinger

Wie lässt sich diese Zeit ohne Messe für Gläubige überbrücken?

Wilfinger: Wer gewohnt ist, wöchentlich zur Messe zu gehen, für den oder die wird es nun schmerzlich sein, wenn das im Moment nicht möglich ist. Diese Zeit lässt sich aber, da bin ich zuversichtlich, durch andere Formen des Gottesdienstes und des Gebetes überbrücken. Wer betet, tut dies nicht allein für sich selbst, sondern öffnet sich immer, auch auf die Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen hin, seien diese nun anwesend oder nicht. Aus dem Bewusstsein, dass viele Menschen nun gezwungen sind, alleine ihren Glauben zu leben, kann auch eine neue Form der Solidarität entstehen mit all den anderen, denen es nun ähnlich geht. Vielleicht kann aber auch die eigene Familie als Ort wiederentdeckt werden, an dem religiöse Grundvollzüge stattfinden.

Wie gehen die Benediktiner im Stift mit der aktuellen Situation um? Wie schützen sich die Benediktiner im Stift?

Wilfinger: Wir verfolgen die offiziellen Anweisungen sehr genau und versuchen diese möglichst gut auf unsere Situation zu adaptieren. Täglich trifft sich morgens ein Krisenstab, der die aktuellen Entwicklungen bespricht und die nötigen Schritte plant. Das Prinzip ist, weder andere noch sich selbst unnötig in Gefahr zu bringen. Je konsequenter wir jetzt handeln, desto schneller werden wir über diese Krise hinwegkommen. Wir alle tragen dabei eine große Verantwortung.

Ist es das erste Mal, dass das Stift Melk komplett abgeriegelt ist?

Wilfinger: Eine komplette Abriegelung des Stiftes Melk gibt es aber vorerst nicht: Weiterhin kommen Mitarbeiter sowie Lieferanten ins Haus. Die Kontakte sind jedoch – zum Schutz aller und um die schnelle Ausbreitung des Virus nicht zu fördern – auf ein Mindestmaß reduziert.

Fütterer, Lackinger Die Stiftspforte der beliebten Sehenswürdigkeit in der Wachau ist seit Freitag geschlossen. Für Abt Georg Wilfinger (kl. Bild) eine ungewohnte Situation.

Das Wort „abriegeln“ hat für mich einen traurigen Klang: Das Stift Melk bekennt sich dazu, ein offenes Haus zu sein, das von vielen Menschen aufgesucht werden kann und soll. Darin sehen wir einen wichtigen Auftrag unseres Hauses. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon eigenartig, wenn man nun in den Prälatenhof blickt und dort untertags niemanden sieht.

Es kommt derzeit vielerorts zu wahren Panikkäufen. Wie kann man Menschen beruhigen, die gerade in Panik verfallen?

Wilfinger: Es gibt einen Unterschied zwischen Panik einerseits und berechtigter Unruhe oder Sorge andererseits. Es wäre fahrlässig zu sagen, die aktuelle Situation sei nicht ernst oder betreffe einen nicht. Lösen können wir diese Krise nur durch gemeinsame Solidarität, panische Handlungen aber sind meist wenig solidarisch und wollen nur einen selbst schützen. Damit aber tragen sie kaum zur Entspannung der Lage bei, sondern verstärken eher die Problematik. Gerade wo das soziale Leben so eingeschränkt ist, müssen wir neue Formen des solidarischen Zusammenlebens entwickeln.

Viele Menschen machen sich derzeit Sorgen um Verwandte oder Angehörige. Wie bewerten Sie die Situation?

Wilfinger: Diese Sorge hat einen realen Hintergrund und ist berechtigt. Sie ist zunächst einmal auch nicht schlecht, denn sie ist ein Zeichen dafür, dass einem der andere Mensch viel bedeutet und man einander Gutes wünscht. Die Sorge darf jedoch nicht so weit gehen, dass sie unser Handeln lähmt und wir keine Entscheidungen mehr treffen können. Es gibt sehr klare Anweisungen, wie wir uns jetzt verhalten sollen. Darüber hinaus dürfen wir aber auch die Zeichen der Hoffnung nicht übersehen, die ganz unterschiedlich sein können und sich an verschiedenen Orten zeigen. Ich nenne nur ein paar Dinge, die Aufzählung kann jeder und jede fortsetzen: Wir hören von Gebieten in anderen Ländern, die äußerst stark betroffen waren, nun aber erste Anzeichen einer Entspannung zeigen, die Zahl der Neuinfizierten ist dort drastisch gesunken. In Österreich steigt zwar die Rate der Erkrankungen momentan stark an, es gibt nun aber auch die ersten Fälle, die als geheilt gelten. Menschen zeigen Formen der Solidarität und setzen sich füreinander ein. Auch in chaotischen Zeiten gibt es immer wieder Gesten einer unerwarteten Menschlichkeit, die uns vielleicht überraschen.