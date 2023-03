Melker Bürgermeister: „Freude an Politik hat mir keiner genommen“

Bei der jüngsten Landtagswahl kam es im Bezirk zum Duell zwischen Silke Dammerer und Patrick Strobl um das freie Landtagsmandat der ÖVP. Melks Stadtchef Strobl unterlag mit 2.123 Vorzugsstimmen. Mit der NÖN spricht er über den Wahlgang, seine politischen Ziele, aber auch über das ÖVP-Wahldebakel und die künftige Ausrichtung für Spitzenkandidaten.

NÖN: Mit 2.123 Vorzugsstimmen haben Sie das erklärte Ziel „Listenplatz 1“ zu behalten, nicht erreicht. Mit Abstand zum Ergebnis: Was nehmen Sie aus diesem Wahlkampf mit?

Patrick Strobl: Es ist richtig, dass ich das erklärte Ziel nicht erreicht habe, jedoch kann ich mir nicht vorwerfen, nicht genügend dafür gelaufen zu sein. Man wird sich in Zukunft Gedanken machen müssen, wie man strategisch auftreten möchte und wie sehr Vorentscheidungen bewertet werden.

Die Landtagswahl war für Sie erstmals eine Niederlage – sowohl für ihre Partei, als auch persönlich betreffend Vorzugsstimmen. Was kann die ÖVP aus diesem Wahldebakel für die Zukunft lernen?

Strobl: Man muss das Ergebnis ordentlich analysieren und Schlüsse daraus ziehen. Einfach so zur Tagesordnung überzugehen wäre sicherlich der falsche Ansatz. Als Politiker bist du genauso ein Mensch. Menschen machen bekanntlich Fehler. Von einem Politiker wird berechtigt verlangt, dass man Entscheidungen trifft. In vielen Fällen kann man erst nach der Entscheidung feststellen, ob etwas richtig oder falsch war. Als Politiker muss man aber auch hinter falsch getroffenen Entscheidungen stehen – aber daraus lernen.

Innerhalb der Partei waren gerade im Wahlkampf einige Funktionäre der Meinung, dass der Zweikampf zwischen Silke Dammerer und Ihnen der Stimmung innerhalb der ÖVP nicht gutgetan hat. Wie haben Sie die Situation erlebt?

Strobl: Das habe ich da und dort auch vernommen. Es gab eine geheime Abstimmung im höchsten Gremium der Bezirkspartei – im Bezirkswahlkonvent. Vielleicht hätte man das Ergebnis dieser Wahl mittragen sollen und so ein nach außen hin wirkendes Gegeneinander unterbinden können.

Sie waren Kandidat für drei Bünde mit dem erklärten Ziel, die Positionen aufzuweichen und nicht alle Mandate von Bauernbund-Kandidaten besetzt zu sehen. Der Bauernbund hat sich durchgesetzt – ist das System der Vorzugsstimmen noch zeitgemäß oder braucht es im Vorfeld die klare Positionierung für eine Nummer Eins?

Strobl: Es gab drei Teilorganisationen, die sich darauf verständigt haben, mich als Kandidaten zu unterstützen. Das hat man auch bei der Wahl im Bezirkswahlkonvent gesehen. Keiner meiner Unterstützer und auch ich selbst nicht, sind gegen jemanden angetreten. Dass andere Personen dies behaupten, musste ich leider selbst lesen. Ich habe immer gesagt, dass eine Vorzugsstimmenwahl die demokratischste ist. Die Wählerin und der Wähler bestimmen selbst, wer sie vertreten soll. Intern muss man sich die Frage gefallen lassen, warum es nicht nur eine Nummer Eins gibt, die man unterstützt.

Wie sehen ihre weiteren politischen Ziele aus? Bisher galt ja ein Landtagsmandat als erklärter Wunsch – gibt es einen neuen Anlauf 2028?

Strobl: Ich habe immer klar ausgesprochen, Bürgermeister unserer schönen Bezirkshauptstadt bleiben zu wollen, so oder so. Ich bedanke mich für die vielen Vorzugsstimmen aus meiner eigenen Gemeinde, denn das stimmt mich weiterhin positiv, auch Richtung Gemeinderatswahl 2025. Alles andere lasse ich auf mich zukommen und wird wieder rechtzeitig entschieden werden. Die Freude an der Politik hat mir jetzt keiner genommen.

